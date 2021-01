Profesor ruso afirma que el Holocausto es un mito

Vladimir Matveev, profesor universitario ruso, aconsejó a los maestros que les dijeran a los alumnos que no hubo Holocausto.

El docente, miembro de la Academia Rusa de Economía Nacional y Servicio Civil (RANGiDS), provocó un escándalo con sus declaraciones en vísperas del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.

Matveev es doctor en ciencias técnicas y coronel retirado. Realizó un seminario web que mostraba una diapositiva titulada: “El genocidio de los judíos en 1938-1945. ¡No hubo Holocausto!” y llamó “mito” al exterminio de seis millones de judíos.

“Para quemar (el cuerpo), se necesita un horno con inyección forzada de oxígeno. En Alemania no se encontraron hornos de este tipo. Así que, lamentablemente, este es otro mito. No se encontraron cámaras de gas, y este gas se utilizó para la desinfección. Era imposible dejar pasar a seis millones de víctimas por todos los campos de concentración. Por tanto, esta cifra, seis millones, no es más que ficción”, aseveró el profesor universitario ruso.

A su vez, manifestó: “Nosotros, como representantes de la educación, debemos llevar la verdad a las masas. En conclusión simplemente no hubo Holocausto en ese volumen”.

Según Kommersant, el Instituto Noroeste de Gestión de la Academia finalizó el vínculo con Matveev tras sus afirmaciones.

“Las declaraciones publicadas son absolutamente inaceptables, ni siquiera desde un punto de vista científico ni universal. Para el Instituto, como para todos los residentes de la ciudad, la negación del Holocausto y las víctimas del nazismo suenan especialmente blasfemas en los días de la completa liberación de Auschwitz del bloqueo nazi. La dirección del Instituto considera inaceptable que Matveev continúe enseñando”, expresaron desde el establecimiento.

