Acerca del Covid, Israel se dirime entre la alegría del record de vacunados, y la preocupación del record de contagios diarios. Esta dicotomía genera incertidumbre en la población y un cruce de criticas entre oficialismo y oposición, a pocas semanas de una nueva elección. Para tener la visión de un especialista, dialogamos con el doctor Daniel Kushnir, Director del Servicio de Diálisis del hospital Carmel de la ciudad de Haifa.

“Nos enfrentamos a la pandemia en una situación no muy agradable a pesar de la vacunación”, comenzó diciendo el doctor Kushmir. Reveló que son más de dos millones las personas que se han vacunado, de las cuales más de 300 mil han recibido la segunda dosis, pero que, sin embargo, en el de día de ayer se registraron más de mil casos nuevos de Corona. Indicó que ya llevan casi dos semanas “teóricamente” de cuarentena, porque lamentablemente no todos la respetan, y por ello la cantidad de contagios continúa aumentando.

Hay dos grupos grandes, los judíos ultraortodoxos y la población árabe, que son los que no respetan las indicaciones del Ministerio de Salud, y que dan el 60 por ciento de los casos hospitalizados; los casos graves aún no han disminuido: Ha llegado al número de mil personas, los pacientes con respiración asistida, lo que provoca un número muy alto de ocupación de los servicios de terapia intensiva.

Tal como viene sucediendo en muchos lugares del mundo, se están viendo casos graves en personas jóvenes, las que están entre los 30 y 50 años, lalgo que no se había visto durante la primera ola de covid, en especial gente joven que padece obesidad.

Con respecto a la vacunación en los asilos de ancianos, el tema es problemático, no se puede trasladar a los residentes a los centros de vacunación y no pudieron aún encontrar el modo de que reciban las vacunas. Hay varios hogares con brote de coronavirus que no se han podido controlar.

Por último, acerca de que si el incremento de casos graves en las personas jóvenes está vinculado con la mutación del virus aparecido en Gran Bretaña y Sudáfrica, Kushnir afirmó que, en el momento en que empezaron a detectarse esas mutaciones, ya había casos graves en personas jóvenes, en general vinculados con antecedentes médicos, como el de las personas obesas.

