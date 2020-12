Arabia Saudita eliminó contenido antijudío de sus escuelas

Israel y Arabia Saudita todavía no atravesaron la barrera que los llevará a un acuerdo de paz, pero el reino árabe trata de reducir los niveles de hostilidad: el Instituto para Monitorear la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar (IMPACT-se, por sus siglas en inglés) reveló que fueron removidos muchos textos escolares con contenido antisemita.

A principios de 2020 el mismo instituto publicó un informe exhaustivo que presentó una imagen sombría sobre los libros para alumnos de escuelas sauditas, que incluían consignas contra los judíos, la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres.

El estudio de IMPACT-se publicado esta semana destaca hallazgos alentadores y un cambio positivo en el discurso del sistema educativo saudí. “Muchos contenidos problemáticos que fomentan la violencia se eliminaron de los libros del período 2020-21, entre ellos varios programas que fueron incluidos durante décadas y eran la base del discurso antijudío”, afirmó el instituto.

El sistema educativo saudí eliminó referencias que presentaban al sionismo como un movimiento que “busca controlar el mundo” y lo vincula con “drogas, dinero y mujeres”. Además, el estudio asegura que “fue suprimido un capítulo titulado ´El Peligro Sionista´ que deslegitimaba a Israel” y que entre sus consignas aseguraba que “Israel busca expandirse desde el Nilo hasta el Éufrates”.

Más allá de estos avances, el Estado de Israel no aparece legitimado dentro del plan de estudios de Arabia Saudita. A su vez, el informe afirma que aunque la incitación hacia los judíos se moderó, todavía existe. “Israel no está legitimado, no aparece representado en los mapas de la región y el sionismo todavía es presentado como un movimiento político racista”, señalan los autores de la investigación.

Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se, definió a estos cambios en Arabia Saudita como “un esfuerzo institucional para mejorar los textos escolares”. Por su parte Arik Agassi, vicepresidente del instituto, destacó que se trata de “hallazgos muy alentadores que demuestran que nuestra investigación académica contribuye a cambios positivos en los libros de texto de todo el mundo”.

“Los saudíes están definitivamente en el camino correcto en lo que respecta a textos escolares, que en nuestra opinión son la clave para una sociedad abierta y tolerante que traiga una verdadera paz en el futuro”, agregó Agassi.

Esta moderación de la postura saudí refleja el acercamiento entre los países, en el contexto de la normalización de relaciones entre Israel y algunos países musulmanes. De hecho en los libros escolares de Emiratos Árabes Unidos, país del golfo que este año firmó la paz con Israel, surgieron nuevos mensajes de tolerancia y un tratamiento positivo hacia el Estado judío. Inclusive, los “Acuerdos de Abraham” y el inicio de relaciones diplomáticas entre los países forman parte de los contenidos educativos.

