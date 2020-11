“No creo que las personas responsables de los atentados en Argentina, que nosotros sabíamos quiénes eran, gocen de buena vida hoy”

Así, Pinchas Avivi, ex viceministro de la cancillería israelí y actual presidente de la academia diplomática de su país dio a entender que su país ajustició a los responsables de los atentados terroristas sufridos en Buenos Aires.

Avivi, un diplomático de carrera, que se retiró del servicio activo habiendo ocupado los más altos cargos jerárquicos en Jerusalem, entre otros, el de viceministro a cargo de América Latina, dialogó en extenso y de todo con Miguel Steuermann, el director de Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica en el programa “Encuentro Confidencial”.

El veterano del servicio exterior israelí conoce muy bien la Argentina, de joven fue destinado (1978-1981) a la sede diplomática destruida por el ataque terrorista que se encontraba en la calle Arroyo, donde, durante la dictadura militar, como Primer secretario y Cónsul, ayudó a posibilitar la salida de muchos judíos del país, entre otros, a Jacobo Timerman.

En una extensa entrevista donde no quedaron temas sin abordar, quien fuera jefe de la división de asuntos multilaterales y sub Director General del ministerio de relaciones exteriores y

embajador de su país en Chile, Colombia y Turquía recordó con precisión el accionar de su embajada en aquellos años trágicos. “

Por un lado, vi una ciudad maravillosa, llena de cultura de más de 80 diferentes teatros cada noche, restaurantes abiertos, gente en todos los lugares. Yo tenía que ir a visitar a los presos en la cárcel, por ejemplo, a Devoto, y veía una realidad completamente diferente. Recuerdo cuando camino a la embajada pasando Santa Fe o la 9 de Julio donde se veía a miles y miles de gentes felices llegaba a la embajada y afuera había una fila de madres y padres que esperaban vernos, tener algún apoyo de nuestra parte”. Hemos sacado de Argentina a Israel y otros lugares a algunos centenares de personas, pero todos sabemos que miles desaparecieron”. Cuando Avivi reflexiona sobre a los que pudieron salvar recuerda que cuando entraba en contacto en las cárceles con detenidos judíos esto les daba una especie de póliza de seguro de vida. “ninguno que contactamos desapareció luego”. Lo que pasa es que muchas veces los familiares primero iban a la policía, luego a otras embajadas más grandes y cuando llegaban a nosotros ya habían pasado varias semanas.

“Yo creo realmente que la mayoría de la gente no quería saber lo que pasaba” no por maldad; mucha, mucha, gente pensaba que iba pasar y otros que en realidad pensaban que los que estaban en las cárceles eran criminales, terroristas. Era mucho más fácil, para una persona, decir yo entiendo por qué está en la cárcel que entender la problemática de esa persona. Había incluso muchos que pensaban que nosotros (los funcionarios de la embajada) hacíamos muy mal cuando ayudamos a la gente en la cárcel porque ellos afectan la situación de la sociedad argentina y de la comunidad judía también.

Avivi, que presidió en el año 2000 una comisión israelí de investigación sobre los desaparecidos judíos en Argentina, reflexiona sobre lo que se vivía. Una de las cosas que pude ver es como en una sociedad culta se pueden dar situaciones tan terribles. “luego de años me quedé con esos dos sentimientos, un amor enorme a la Argentina, a Buenos Aires, la cultura española y una tristeza tremenda de todas estas mujeres y padres que perdieron lo más querido que han tenido, cuando yo sabía que nunca jamás iban a ver sus hijos”.

Un tema siempre delicado fue la venta de armas a los gobiernos militares. “Nunca hemos vendido algo que alguien podría usar contra los derechos humanos” manifiesta Avivi, que luego en la cancillería tuvo a su cargo el área de venta de armamento israelí en el mundo. “No hay una venta de armas que sea para hacer paz, simplemente no funciona así, pero hay que mantener algunas líneas rojas, lo que se puede vender y lo que no se puede vender. Por ejemplo, recuerdo cuando un gobierno de la región, muchos años después quiso comprar unos rifles que tienen unas curvas para la lucha en las calles, de inmediato deseché la operación. Nunca jamás estoy dispuesto a vender algo que no es para defender a la sociedad sino para afectar la libertad”. “Vender armas no es lindo y se debe tener límites y leyes que se deben mantener y si lo sabes hacer bien no creas una situación que sea más grave”.

Respecto a la salida del país con destino a Israel de Jacobo Timerman, Aviví recordó: “en primer lugar la situación de Timerman era muy diferente de la mayoría que estaba encarcelado, simplemente porque él no pasó todo el tiempo en la cárcel, gran parte, él pasó su detención en su casa. En todo caso Israel tomó la decisión consiente de tratar de ayudarlo. Fuimos a su casa le ofrecimos la ciudadanía israelí y lo acompañamos a Ezeiza. Le pedimos que más allá de sus convicciones no realizara declaraciones que complicarían nuestra delicada operación para rescatar más judíos. Que por favor guardará todo lo que tenía en el corazón y que tendría la oportunidad de decirlo más adelante. “Él, apenas bajo en Madrid, hizo una conferencia de prensa, que desde mi modesta opinión, hizo un daño no menor en los meses siguientes para sacar a otros judíos”.

Como director general político de la cancillería, el tema de Irán estaba en mi mensa. “Nosotros hemos presentado no sólo al gobierno de Argentina, incluso a Estados Unidos, gobiernos europeos y otros de Latinoamérica suficiente material para demostrar la participación directa de Irán en lo que pasó en la embajada de Israel y después contra la Amia”.

Respecto de la muerte de Nisman afirmó: He seguido el caso desde la prensa. Sé que la gran discusión es si es un asesinato o un suicidio. “Tengo mi opinión en mi corazón, pero es responsabilidad de la justicia argentina la investigación. Todos los que lo conocían (a Nisman) afirman que amaba mucho la vida”.

Al ser nuevamente consultado del por qué Israel no se presentó como querellante en el atentado a la embajada y sobre los dichos del ex embajador Itzjak Avirán (1993-2000) que afirmó que Israel sabía cómo resolver las cuentas con los terroristas, Avivi señaló. “No creo que las personas que eran responsables de los atentados en argentina, que nosotros sabíamos quiénes son, gocen de buena vida hoy. Prácticamente Israel actuó directamente contra cada uno de los que nosotros sabíamos que de una u otra manera, eran parte de esta operación” “Tanto en la embajada de Israel como de la Amia. Para nosotros es una misma cosa”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando al fuente.