La orquesta israelí integrada por judíos, musulmanes, drusos y cristianos

La orquesta de Israel, Firqat Al Noor Orchestra, que está compuesta por músicos judíos, musulmanes, drusos y cristianos, promueve la música árabe.

El grupo lanzó un video en Youtube el 15 de septiembre, el día de la firma, en Washington de los Acuerdos de Abraham; ya tiene más de 250.000 visitas.

Fue en un monumental rascacielos de Tel Aviv, donde interpretó la canción emiratí “Ahebak” (“Te amo”), para rendir un homenaje al tratado de paz con los Emiratos Árabes Unidos.

“Hizo mucho ruido. Las reacciones son abrumadoramente positivas. Tampoco nos sorprendió recibir comentarios negativos. Creemos que tomará tiempo cambiar la actitud”, explixó Hana Ftaya, cofundadora y directora de la Firkat Alnoor Orchestra (“orquesta de luz” en árabe).

Cabe señalar que no se trata del único grupo musical multiétnico de Israel, pues convive con el Coro Juvenil de Jerusalén y el Coro Rana de mujeres.

Pero la misión de la orquesta que hoy nos ocupa es única, ya que busca elevar promover las tradiciones musicales árabes traídas por inmigrantes de países del este (mizrahí) como Irak, Marruecos y Egipto.

Los 25 músicos son hombres y mujeres provenientes de la Galilea en el norte, hasta del Néguev, en el sur y muchos sitios intermedios.

“Solo nos preocupamos por la música y no por la política. Realmente nos sentimos como una familia. Todos mis músicos me dicen que no parece que vayan a trabajar. Todos nos amamos”, dijo Ftaya.

“Ahebak” es una canción que pone de manifiesto ese espíritu. Fue compuesta por Hussain Al Jassmi, con letra de Ahmed Alsanea. Fue grabada por primera vez en 2018, es muy popular en todo el mundo árabe; aunque esta es la primera vez que lo hace una orquesta israelí.

“La noticia de los acuerdos de paz nos alegró mucho y queríamos hacerle un homenaje”, explicó Ftaya.

Ariel Cohen, un judío ultraortodoxo cofundador de Firqat Alnoor, eligió “Ahebak” y compuso un arreglo instrumental en el estilo clásico egipcio.

“Me atrajeron los sonidos de la música árabe desde una edad muy temprana”, dice el treintañero percusionista y director musical. Había algo en esa música que me atrapó y nunca me dejó ir”.“Tenemos todo tipo de personas en el conjunto. Tenemos judíos haredíes como yo, judíos religiosos y seculares, musulmanes, drusos y cristianos. Y vienen de Jerusalén, Netivot, un kibutz en la frontera con Líbano, por todas partes “.

La extensión geográfica, por supuesto, se suma a las travesuras logísticas. “No tenemos un lugar habitual para ensayar y los locales de ensayo profesionales son caros. Así que generalmente ensayamos en mi casa en Petah Tikva “.

El productor, Ronen Peled Hadad, decidió filmar el clip a las 6 de la mañana en el techo de la torre circular del centro Azrieli de Tel Aviv, que con sus 187 metros de alto rinde un homenaje al Burj Khalifa en Dubái, de 830 metros, el edificio más alto del mundo.

El camino miembros de la orquesta hacia a la torre rinde un sutil homenaje a la película israelí, que luego llegó a Broadway; “La banda nos visita” (2007), que narra las peripecias de una orquesta egipcia que llega a Israel para actuar y termina en otra.

“Le decimos al mundo que cualquier orquesta de cualquier país árabe será siempre bienvenida, con respeto y cooperación”, manifestó Ftaya.

La cooperación musical ya está avanzando a pasos agigantados. El cantante israelí Omer Adam visitó Dubái, por invitación del jeque Hamad bin Khalifa, donde se unió a los servicios de Simjat Torá de la comunidad judía local.

La cantante israelí Elkana Marziano, interpretó junto al cantante emiratí Waleed al-Jasim “Ahlan Beik” (“Bienvenido”), una composición en hebreo, árabe e inglés filmada en Tel Aviv y Dubái.

De generación en generación

Ftaya, investigadora de música judía, conoció a Cohen cuando investigaban, para una página web, dedicada a preservar la antigua poesía litúrgica judía y descubrieron el deseo compartido de elevar, en Israel el perfil de la música “mizrahí” en Israel.

“Nuestro modelo”, comentó Ftaya, fue la Orquesta Árabe Kol Israel. Se trata de un conjunto que de 1948 a 1993 actuó en la TV todos los sábados por la noche. No fue fácil pero en 2013 fue conformada Firqat Alnoor.

“Decidimos intentar encontrar a todos los músicos que tocaban música árabe desde el día en que nacieron, pero que no tenían orquestas para tocar. Empezamos con 10 o 12 pero otros músicos se unieron a nosotros, por pasión a la música», explicó la directora.

Agregó que «muchos de ellos son de la Academia de Música y Danza de Jerusalén que tenían una orientación occidental», pero, sostuvo «contaban con el talento suficiente para volcarse a la música árabe oriental”.

Los instrumentos incluyen el oud, la flauta árabe nay, la percusión, el kanun de cuerdas, el contrabajo, los violines, el violonchelo, la darbuka en forma de copa y los tambores daf y bendir.

Cohen, el director musical de la orquesta, toca la darbuka mientras dirige a los demás músicos, que no emplean una partitura escrita.

“Todas las composiciones están en nuestra cabeza”, dijo Ftaya, que explicó que este estilo de música libre de partituras fue transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones.

Pero las mujeres no estaban incluidas en ese círculo, agregó Ftaya, por lo que no es fácil hallar mujeres que tengan un oído natural para ese estilo. “Ahora casi un tercio de nuestros miembros son mujeres y estamos muy orgullosos de eso”, destacó.

“Tocamos la música que amamos”

Mientras esperan que llegue alguien que les diga “quiero ayudarlos a lograr su anhelo”, funcionan con un presupuesto otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Parte de ese sueño es tener actuaciones conjuntas con músicos de cualquier país árabe. “Estaríamos muy felices de presentarnos en cualquier lugar que nos invite a llevar nuestro mensaje especial y nuestro amor por la música”, remarcó Ftaya.

En breve darán un concierto virtual para una audiencia de El Cairo, que será organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto y la embajada de Israel.

“Tocamos la música que amamos y el arte que queremos crear. Conseguimos muchos logros que cinco años atrás apenas sonábamos”, concluyó Ftaya.

Por MB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.