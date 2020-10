El rabino Jonathan Sacks está siendo tratado por cáncer

El ex rabino jefe británico Jonathan Sacks anunció que le diagnosticaron cáncer y que está en tratamiento.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el jueves por la tarde, la oficina de Sacks dijo que había sido “diagnosticado recientemente” con un cáncer no especificado y esperaba regresar al trabajo “lo antes posible”.

“Se mantiene positivo y optimista y ahora pasará un período de tiempo concentrado en el tratamiento que está recibiendo de su excelente equipo médico”, dijo el comunicado. “Está deseando volver a su trabajo lo antes posible”.

Attached is a statement from the Office of Rabbi Sacks. A text version can be read on the thread below. pic.twitter.com/cNUYKDDdQr

— Rabbi Sacks (@rabbisacks) October 15, 2020