Covid en Uruguay y el control de la pandemia

La pandemia provocada por el Covid-19 se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento. Hasta el día de hoy, se reportaron en Uruguay 2145 casos de infectados, 48 de muertos y 1844 de recuperados. Con relación al día anterior, se registraron 23 casos más de afectados por coronavirus en Uruguay. Pese a esto, es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha podido controlar de cierta manera el contagio del coronavirus. Por esta razón, nos contactamos desde Radio Jai con Eduardo Savio, exdirector de la cátedra de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Uruguay, quien nos explicó cómo se logró controlar en cierta manera la pandemia.

“Hay un par de cosas que se pueden destacar de esta situación de Uruguay; primero que no se decretó la cuarentena obligatoria, lo que permitió ciertas libertades de movimiento, evitando la paralización económica del país, pero también nos dimos cuenta de algo más que nos ayudó a controlar la pandemia, que es el sistema de atención a domicilio, que es muy fuerte desde hace muchos años. Por esto todas aquellas personas que eran sospechosas de tener síntomas, no iban al hospital sino que el medico iba a su casa. Con esto se ha logrado controlar el 91 por ciento de los casos en el país”, y continuó explicando que se reabasteció a los laboratorios para que pudieran rendir al máximo: “Por otro lado, partimos con una capacidad de diagnóstico muy pobre que se reabasteció rápidamente, además dejo de ser solo un laboratorio el que se ocupa de esto, hoy en día son 25 los que se encuentran distribuidos por todo el país y ayudan con los diagnósticos”.

Eduardo se explayó sobre cuál es la conducta social de Uruguay con respecto a la pandemia: “La gestión de la pandemia que se hizo acá, es inobjetable, y eso lo tenemos claro todos. En este momento, no es que se necesite modificar alguna cosa que se haya hecho, porque la manera en la que se la implementó está bien; con esta apertura de manera gradual de la sociedad a actividades de todo tipo, le hace creer a la población que la pandemia se acabó y eso no es así. El relajamiento social es lo que nos está conduciendo a un momento tenso”.

Analizó cómo ve la temporada de verano en su país, alegando que el turismo está haciendo una enorme presión para hacer abrir las fronteras. El problema es que hoy en día hay 6.4 casos cada 10 mil habitantes en Uruguay, mientras que en Brasil hay más de 300 por 10 mil, y en Argentina se registran 297 aproximadamente por 10 mil. Es una situación compleja porque analizándolo así, no le conviene al país abrir sus fronteras.

Concluyó mencionando una curiosidad que le ocurrió hace unos días en relación con el turismo interno del país: “Mucho se habla sobre el turismo interno acá en Uruguay, porque no se puede ir a ningún lado, por esto yo me puse a averiguar cuánto valía alguna posada u hotel en la Pedrera o en Punta del Este y me sorprendió, porque siete días en algunos de estos lugares vale casi lo mismo que siete días en Playa del Carmen o Punta Cana en un paquete all inclusive que ofrecen algunas compañías”.

