¿Qué pasa con el Agua?

Por Sol Reiman

Primero no hablé de este tema porque pensé que sería pasajero, pero es un problema que continúa vigente luego de un mes. Personas a lo largo de todo CABA denuncian que el agua de AYSA tiene gusto a aceituna y contextura más aceitosa. En una entrevista de Jóvenes por el Clima a un ingeniero de AYSA, este explica que no se sabe aún con certeza la fuente de esta situación, pero la relacionan en parte con el descenso del nivel del río Paraná, lo que lleva a las centrales purificadoras a tomar agua más cercana a la costa.

Se han hecho estudios que demuestran la inocuidad del agua, pero es una problemática a mediano plazo porque esta situación no va a cambiar hasta que no llueva en Brasil y aumente el nivel del Río Paraná (Aysa tiene 3 plantas y no todas tienen este problema, y no todos lo sienten) Pero, si estamos inmersos en un proceso de aumento de temperaturas medias, y esto es estructural y no son suficientes las políticas para modificarlo… Preparémonos porque las problemáticas por el agua, un recurso natural van a ser cada vez más frecuentes.

¿Cómo cerramos con algo positivo? Somos cada vez más quienes damos importancia a la cuestión ambiental. Difundamos, hablemos de estos temas, que no nos de lo mismo, que se viralice en los medios. Es la única forma de que no se pase por encima del interés común debido a la ignorancia.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.