Los puntos más importantes de los Acuerdos de Abraham entre Israel, EAU y Bahréin

Tras la firma de los Acuerdos de Abraham este martes en Washington ya se empiezan a conocer los detalles de la nueva relación entre Emiratos e Israel. Aunque el texto completo ya fue pactado en agosto, todavía no se conocían los 12 puntos clave que recoge. El documento ha sido revelado tras la ceremonia celebrada en la Casa Blanca. La tolerancia y la coexsitencia interreligiosa son dos de los puntos fundamentales del acuerdo y se mencionan al principio del texto.

El acuerdo también incluye el establecimiento de embajadas y un refuerzo de la cooperación en campos como la atención sanitaria, la innovación, la aviación, el medio ambiente y la energía para estimular la actividad y la innovación. El documento hace hincapié en la lucha contra el extremismo y el lanzamiento de una nueva agenda estratégica para Oriente Medio junto a Estados Unidos. Una de las razones que ha llevado a la firma de estos acuerdos es la amenaza que representa Irán para la región. Tanto Israel como los países del Golfo son contrarios a los planes de Teherán para hacerse con la hegemonía de Oriente Medio. Esta alianza es una forma de hacer frente a los intereses iraníes en la zona.

En cualquier caso, el pacto hace probable que otros estados árabes empiecen a llegar a sus propios acuerdos con Israel, algo que también supone un revés para Irán, el principal enemigo del Gobierno israelí en la región. «Usted se ha enfrentado de forma contundente a los tiranos de Teherán», aseguró Netanyahu, dirigiéndose a Trump, antes de la firma de los acuerdos este martes. Los Estados suníes del Golfo Pérsico han acrecentado en los últimos años su antagonismo con los líderes chiíes de Irán, y Trump ha visto en esa tendencia una oportunidad perfecta para intentar que sumen fuerzas con Israel contra Teherán.

La letra pequeña de los acuerdos no se ha hecho pública, pero según el diario The New York Times, contiene un compromiso de Estados Unidos de vender cazas F-35 a Emiratos, para equilibrar las capacidades militares emiratíes con las israelíes en la región. Netanyahu ha negado que haya consentido ese acuerdo, y al ser preguntado al respecto este martes, Trump ha respondido que se «solucionarán» las diferencias sobre el tema.

Desde que anunciaron su acuerdo el 13 de agosto, Israel y Emiratos ya han dado los primeros pasos en la normalización de sus relaciones, desde llamadas telefónicas a colaboración en materia médica y de defensa, pasando por la llegada a finales de agosto a Abu Dabi del primer vuelo comercial entre ambos países.

El texto también aboga por la importancia de una paz negociada entre israelíes y palestinos y la necesidad de cumplir con sus objetivos y aspiraciones. Pero en el documento no se hace mención a cuestiones clave para desatascar el conflicto entre árabes y palestinos, como el estatuto de la mezquita de Al Aqsa, por ejemplo. Tanto Emiratos como Israel se comprometen a evitar cualquier tipo de actividad terrorista el uno contra otro.

Ambos países se han comprometido a aprobar o a revocar cualquier legislación necesario para que el acuerdo funcione y que cualquier disputa que surja se pueda resolver mediante arbitraje. Se hace mención a la carta de Naciones Unidos que refleja la importancia de no socavar ningún compromiso multilateral asumido por ninguno de los países ni ninguna otra obligación que puedan tener en relación con los tratados con otros países. El acuerdo se todavía tiene que ser llevado antes las Naciones Unidas y deberá ser ratificado legalmente tanto por los Emiratos e Israel.

