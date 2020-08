Una cuenta de Instagram comparte historias de antisemitismo en las universidades de EE.UU.

La cuenta de instagram Jewish on Campus fue creada a principios de julio y recopila las anécdotas anónimas de estudiantes judíos de todo Estados Unidos que han experimentado antisemitismo en la universidad. Ya tiene más de 13 mil seguidores y más de 130 historias publicadas.

Burlas de los rasgos faciales judíos de un estudiante graduado, compañeros de clase dicen que los judíos juegan la “carta de la minoría” para ingresar a la universidad, esvásticas dibujadas en las puertas de los dormitorios de estudiantes judíos, un profesor que enseña blasfemias antisemitas y hasta una mezuzuah repetidamente arrancada del marco de la puerta de un dormitorio, son algunas de las historias publicadas.

Los creadores de la página dicen que quieren “proporcionar un espacio seguro para que los judíos de todos los orígenes se pronuncien contra el antisemitismo en los campus universitarios”, transmitiendo la amplitud del sentimiento antijudío en los campus de todo el país y mostrando que los colegios y universidades no han hecho lo suficiente para abordarlo.

“Mi esperanza es hacer que se escuche a más estudiantes en el campus”, dijo Zohar Levy, estudiante de la Universidad de Stanford y coordinadora de extensión para judíos en el campus. “Estamos aquí para contar una historia”.

Entre las 800 presentaciones de todo el país, que no todas fueron publicadas, las historias provienen de cientos de universidades, incluidas instituciones importantes como Columbia, Brandeis, Penn State y Harvard, hasta escuelas más pequeñas.

Los estudiantes que quieran realizar un envío deben completar un formulario de Google con una descripción del incidente específico, el nombre de su colegio o universidad y si la institución respondió de alguna manera. No se nombra ni a los contribuyentes ni a las personas involucradas, por lo que las personas pueden publicar libremente sin temor a las repercusiones. Un equipo de 17 estudiantes voluntarios verifica los hechos y examina las historias antes de que se publiquen, según Julia Jassey, una de las cofundadoras y estudiante de la Universidad de Chicago.

Además de las historias sobre antisemitismo, Jewish on Campus, publica sobre otros temas, investigando, por ejemplo, por qué el sionismo ha sido “demonizado” y “malinterpretado” en los medios populares. Se describen a sí mismos como un “grupo sionista bipartidista”.

Jewish on Campus también incluye comentarios sobre controversias fuera de las universidades, como una crítica en Twitter del ex reportero de Algemeiner Shiri Moshe sobre los recientes comentarios del actor judío Seth Rogen en los que menosprecia a Israel.

La publicación más popular de la página es una que menciona teorías de conspiración antisemitas compartidas por el rapero británico Wiley. Esa entrada tuvo más de 19 mil me gusta y 1600 comentarios.

Levy, una estudiante de tercer año que estudia lingüística, dijo que ha experimentado y visto el antisemitismo en Stanford, citando el descubrimiento del mes pasado de esvásticas dibujadas en un pasillo de la Iglesia Memorial en el campus. El presidente de la Universidad, Marc Tessier-Lavigne, condenó las esvásticas y las llamó un “símbolo de odio”.

Una de las tareas de Levy como coordinadora de divulgación es ponerse en contacto con organizaciones judías y pedirles que compartan publicaciones de la página de Instagram para difundirlas más ampliamente. Ha estado en contacto con el Comité Judío Estadounidense, el Congreso Judío Mundial, la Coalición Israel en el Campus, el Comité para la Exactitud en los Informes de Oriente Medio en Estados Unidos y el Movimiento de Combate al Antisemitismo.

La idea de la página vino de Isaac de Castro, un estudiante de Cornell. El 6 de julio, tuiteó: “Estudiantes universitarios judíos, deberíamos hacer una de esas cuentas donde publicamos todos los antisemitas, nos hemos encontrado de forma anónima”. En un tweet de seguimiento, invitó a las personas a seguir su cuenta de Instagram recién creada.

Jassey, uno de los siete líderes estudiantiles que ayudan a dirigir Jewish in Campus, dijo que están considerando solicitar el estatus de organización sin fines de lucro para poder recaudar fondos y convertir a Jewish on Campus en una organización más amplia que “defenderá a los estudiantes judíos cuyas voces no se escuchan”.

Al igual que con cualquier conversación sobre el antisemitismo en los campus universitarios estadounidenses, los fundadores de Jewish on Campus dijeron que ha habido algunas reacciones violentas.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.