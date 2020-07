¿Cómo decimos ciertas cosas?

” La formulación del problema es más importante que su solución”

Albert Einstein

Conocer acerca de las diferentes maneras de comunicarnos, resulta aliviador porque uno puede explicar cómo se está sintiendo.

No es necesario ser un experto en Teoria de la Comunicación, pero es muy bueno saber que existen distintas modalidades de comunicación para entender que es lo que nos molesta.

La gente maneja diferentes maneras de expresarse.

Uno mismo podría estar sometido a una comunicación paradójica o al silencio del otro importante en mi vida.

A veces en la comunicación se genera una diferencia entre lo que me dicen o me quieren decir, a veces no sabemos si dicutimos por la forma o el contenido de lo que estamos diciendo.

Otras veces se establece una relación asimétrica, donde las palabras son órdenes y no se trata de un dialogo simétrico donde mi expresión es tan válida como la tuya.

Por eso el cómo te lo digo… depende de cómo me veo, mi autoidentidad pero también que identidad tengo para el otro, es decir, cómo creo que vos me ves.

Por Silvia Vajnenko

