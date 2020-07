Luis Almagro: “Hay una necesidad imperiosa de actuar contra del terrorismo”

El Secretario General de la OEA, el doctor Luis Almagro, fue entrevistado en Encuentro Confidencial donde analizó el impacto del terrorismo en Latinoamérica, el posicionamiento de Argentina respecto a la política exterior y el antisionismo como una forma de antisemitismo.

Almagro consideró que no es suficiente afirmar que los Estados miembros de la OEA están en contra del terrorismo sino que hay una necesidad imperiosa de actuar.

En un discurso el 18 de julio de 2019, ante el Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los representantes de los 34 miembros activos del bloque regional, Almagro dio sus condolencias a Argentina por el peor ataque terrorista de su historia, el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, y llamó a tomar medidas para evitar que algo así se repita. Respecto a esto, Almagro expresó en Radio Jai: “Se ha trabajado, se hicieron reuniones de CIT (Comité interamericano contra el terrorismo) en la Argentina, identificado los principales problemas que enfrenta la región a la hora de enfrentarse al terrorismo, dónde están las principales vulnerabilidades, las principales dificultades. Se aprobó la creación del Día Interamericano contra el terrorismo, que es el día de la creación del CIT”, y agregó que él hubiese preferido como señal que hubiera sido el día del atentado a la Amia, porque eso recuerda muchas cosas, una referencia mucho más directa, pero los países eligieron otra dinámica y lo aceptaron.

Claramente el Secretario General asume que aún resta mucho trabajo para hacer, quedan cuentas pendientes, como la cooperación de Irán con la justicia argentina, que todos los países de nuestro hemisferio tengan en claro que no pueden recibir gente que esté sindicada dentro del gobierno de Irán como eventual responsabilidad en los atentados, de eso se ha tomado mucha más conciencia. Por otro lado aclaró que queda pendiente la responsabilidad de Hezbollah en ese atentado, y evidentemente que todos los países del hemisferio terminen de reconocer a Hezbollah como organización terrorista.

En Chile, hace poco tiempo, el alcalde de Recoleta Daniel Jadué, realizo una serie de comentarios claramente antisionistas, y “el antisionismo es una forma de antisemitismo”, indicó Almagro. “El antisionismo es racismo”, subrayó y agregó que eso es antisemitismo y una forma de discriminación

El presidente argentino Alberto Fernández aseguró hace una semana que la condena internacional de la Argentina a la violación de los derechos humanos en Venezuela no representa un cambio de abordaje geopolítico del Gobierno, que continúa reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo. El Dr. Luis Almagro opinó: “El gobierno argentino tiene el derecho de posicionamiento de política exterior que entienda pertinente, y por supuesto no discutimos esa capacidad. Por otra parte, es claro que en Venezuela hay una dictadura, de las peores que ha habido en el continente. Ninguna otra generó una crisis humanitaria como la que se generó en Venezuela, ninguna generó una crisis migratoria como la que se generó en Venezuela. Hubo otras, pero nunca en la dimensión venezolana. Por ello deberemos ser muy claros a la hora de condenar este régimen”. De este modo explicó que cuando se denuncia una dictadura, cuando se denuncian violaciones a los derechos, también lo hacen otras organizaciones quienes denuncian los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos en Venezuela, y está claro que el sistema de Naciones Unidas, lo hace. Entonces, cuando hay una dictadura, “no hay un matrimonio mal avenido”, como señaló Fernández. Hay gente que quiere la democracia en Venezuela y gente que oprime la disidencia y con ello se sostiene en el poder. Lo que existe más bien, sería un “matrimonio con un claro caso de violencia doméstica, de la peor clase”, indicó, lo que por supuesto no es admisible bajo ningún punto de vista. Insistió en que deben ser claro a la hora de denunciar eso, que no se puede mirar para otro lado en cuestiones de derechos humanos, ni tener dobles estándares, cuando hay violaciones de derechos humanos. Deben ser claros en denunciar, en señalar dónde hay dictaduras, y tratar de que no se confunda a la gente, porque una cosa son las malas prácticas de la democracia, como puede haber en algunos países y otra, una dictadura instalada como la que hay en Venezuela, que ha cortado todos los poderes del Estado, que funciona bajo un aparato de lógica criminal con 8 mil ejecuciones por año, 14 mil presos políticos, que ha torturado miles de personas, que ha forzado al exilio a millones y que tiene de siete a nueve millones de personas en riesgo de morir de hambre. “Esa es la dictadura venezolana”, declaró, y señaló que además, la mayor parte de sus ingresos, proviene de actividades ilegales, como narcotráfico, contrabando, corrupción y la minería ilegal.

Respecto de la conexión de Venezuela con Hezbollah, el doctor Almagro explica que el país sudamericano le está facilitando una base de operaciones en el Hemisferio. La presencia de Hezbollah no es nueva en la región, hay referencias a esa organización en Sinaloa, en Iquique, también en la Triple Frontera, referencias demasiado inmediatas, como las de los atentados en Argentina. “Son demasiadas referencias directas que hay, y ello por supuesto permea a través de las dictaduras, que permiten su acción de manera impune”.

¿Qué es una dictadura en la actualidad para el Secretario General de la OEA?

No cree difícil definir una dictadura, los conceptos están claros, y ennumera: La cooptación de todos los poderes por una autoridad ilegítima, la violación sistemática de los derechos humanos, el manejo tiránico de las situaciones políticas, el aplastamiento de la disidencia, es claro lo que es una dictadura. Lo que ocurre es que estábamos acostumbrados a pensar en una dictadura como golpe de Estado, porque quedaba muy evidente, “un día los militares se levantaban y tomaban el poder”, una definición clara. Hoy, las dictaduras se instalan progresivamente, son los llamados “procesos de mil pasos”, por los cuales se va llevando a un deterioro gradual a las instituciones, se van “desdemocratizando” las instituciones, y eso es claramente lo que ha pasado en Venezuela, donde los organismos se vuelven inútiles, inservibles para responder a las necesidades de la gente. Ese es el proceso venezolano, que se fue instalando gradualmente, primero, y después con mecanismos de cooptación de los poderes y así, un tribunal ilegítimo para fortalecer las políticas de un gobernó ilegítimo. Hoy los golpes de Estado son diferentes, tienen esa gradualidad que no se veía en el pasado. Llega al gobierno democráticamente y luego va desarmando esa democracia.

Otras de las equivocadas frases que emitió el Presidente argentino Alberto Fernández, corresponde a queel antisemitismo en la Argentina responde a ciertos grupos de Derecha. Sin embargo, Almagro fue claro y aseguró que “Antisionismo y antisemitismo hay de derecha y de izquierda, también en el centro; estas formas de discriminación están en todos lados, y si aunque fuera una persona quien los profiera, se deberían tomar medidas; por lo tanto, si es un grupo pequeño quien los expresa, es suficiente y hay una necesidad imperiosa para tomar medidas para que no pase, y para condenar y penar. Al antisemitismo muchas veces se le quiere dar poca relevancia y no lo es sino, no lo hubiera mencionado Alberto Fernández. Forma parte de la realidad hemisférica y es ante lo que debemos luchar. Es un problema de ignorancia, de fanatismo, inadmisible para nuestras sociedades que queremos más justas, equilibrada. No debería haber lugar para nadie en ese contexto, pero no debemos subestimar este problema”.

Otro tema por el cual Almagro fue consultado, corresponde al asesinato del fiscal Alberto Nisman y la impunidad frente a este crimen. Aquí el Dr. Almagro fue cauto y marcó que es un caso que tiene demasiados puntos sin resolver, que debería haber un camino hacia la justicia, pero afirmó que es necesario el esclarecimiento como lo es el de los dos atentados. “El tema es demasiado serio y grave para que se permita la impunidad. La impunidad es una de las peores enfermedades en nuestras sociedades”. Señaló que hay instancias jurisdiccionales en el tema de Derechos Humanos, cuando no hay posibilidad de Justicia nacional. En este caso en que la justicia argentina no ha podido resolver este tema, debe ser puesto en manos de una comisión internacional independiente que investigue, como se ha hecho en otros casos. Una comisión de expertos que llegue a una conclusión independiente, basada en las evidencias que se puedan encontrar para las acciones que se puedan realizar. “Sería un paso importantísimo”, dijo.

Respecto del llamado Juicio en ausencia, el Secretario explicó que depende de los países, porque no en todos rige esa ley, y que se buscarán las decisiones legislativas que ayuden a solucionar mejor los casos.

La presidencia del BID

Hace algunos días, un grupo de siete excancilleres de todos los sectores políticos y diferentes gobiernos de la Argentina difundió una carta en la que defienden el “histórico consenso” para que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un representante de América Latina, en contra de la nominación que los Estados Unidos hizo el mes pasado de un candidato propio. Luis Almagro no ve necesidad de tensión en ese tema. “En los procesos de la OEA, cada país tuvo su posición y no veo cuestión de desmitificar algo. Los Estados Unidos no están violando un pacto de caballeros, en todo caso, se había violado antes cuando no se permitió que el candidato norteamericano fuera vicepresidente”. Almagro consideró que era una práctica usual, y cuando se le cierra el camino a la vice presidencia, obviamente se le abre el camino a la presidencia automáticamente y fue así como ocurrió. “Estados Unidos y la Argentina son importantísimos en el sector interamericano y la relación entre ellos es lo mejor para el sistema interamericano”.

Pandemia y el día después

El secretario General de la OEA, dijo que frente a la pandemia, hay respuestas muy diferentes, con países que tomaron medidas muy restrictivas, países que tomaron medidas graduales, y otros extremadamente graduales. “Este tema no está cerrado aún, y por lo tanto no se puede saber quién tiene o no la razón”. Lo cierto es que los riesgos y las vulnerabilidades que hay en el mundo se exacerbaron por esta situación y la continuidad de viejas políticas puede llevar a riesgos peores, aseguró. Desde la OEA brindan el apoyo a todos los países, más allá de las medidas que hubieran tomado. Lo importante es la responsabilidad de la ciudadanía frente a las normas que imponga su país.

“En el mundo, se pierden U$S 500 mil millones por año por corrupción en el sistema de salud. Por eso, combatirla, es una manera de luchar contra el coronavirus”.

