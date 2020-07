Nuevo récord de contagios en Israel: más de 1800 casos de coronavirus

En el último día se registraron más de 1800 nuevos casos de coronavirus según informó el Ministerio de Salud israelí. Este nuevo reporte eleva el total de contagios a más de 46 mil desde que comenzó la pandemia en el país, de los cuales 387 han fallecido.

Entre los enfermos, 213 estaban en estado grave, incluidos 58 con ventiladores. Otras 120 personas estaban en condiciones moderadas y el resto tenía síntomas leves o eran asintomáticos. El ministerio también dijo que se realizaron 29.504 pruebas en el último día.

En medio de la suba de casos y el transcurso de un rebrote en Israel, la oposición critica las nuevas medias de bloqueo impuestas por el gobierno para frenar el avance del virus diciendo que las decisiones fueron tomadas “sin ninguna base epidemiológica”.

Entre las nuevas restricciones se encuentran nuevas limitaciones en las reuniones, que impiden a los restaurantes ofrecer comidas en el lugar y el cierre de la mayoría de las empresas durante el fin de semana. Los informes iniciales dijeron que los ministros aprobarían los bloqueos durante los fines de semana a partir del viernes, pero los planes para cerrar las playas y restringir el movimiento se archivaron hasta la próxima semana.

“Todo un país está tratando de entender las pautas para el fin de semana y no puede hacerlo. Todo un país está tratando de entender por qué las decisiones se toman en medio de la noche sin datos y no puede hacerlo. Todo un país está tratando de entender por qué los ministros ignoran a los médicos y economistas que dicen que esto es un completo caos y que no pueden hacerlo”, escribió en Twitter el líder de la oposición, Yair Lapid, que dirige el partido Yesh Atid, y agregó: “El gobierno se ha descarrilado. Ha perdido la confianza del público”.

Lapid dijo que lo que se necesitaba para combatir la pandemia era el nombramiento de un funcionario para gestionar la respuesta de Israel al virus, una propuesta ampliamente respaldada que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, han resistido. También dijo que “se necesitan datos organizados, una estrategia y explicaciones claras para el público”.

MK Avigdor Liberman, jefe del partido secularista de derecha Yisrael Beytenu, acusó al gobierno de tomar constantemente “decisiones extrañas” con respecto a nuevas restricciones. “Esta noche volvimos a probar el amateurismo gerencial y la falta de profesionalismo de este gobierno”, escribió en Facebook. “Esta es la verdad que no te dicen: este gobierno no tiene datos sobre la fuente de infecciones e incluso cuando la hay, la ignoran”.

Hagai Levine, jefe de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública, criticó al gobierno por ordenar restricciones, “sin ninguna base epidemiológica” y por tomar la decisión de cerrar las playas a partir de la próxima semana, señalando que es probable que el virus se propague en áreas cerradas en lugar de en los abiertos.

“La seguridad nacional también es salud mental y económica”, dijo Levine, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Hadassah, a la emisora ​​pública Kan. “Un bloqueo en los hogares puede lograr el objetivo opuesto y aumentar las infecciones”.

Si bien enfatizó que los israelíes deberían tomar precauciones contra el virus que va más allá de las pautas del Ministerio de Salud, criticó lo que calificó de “enfoque agresivo, opaco y desapegado” para contener el brote. Con respecto a una posible decisión de cerrar las escuelas de verano y otros programas educativos, Levine señaló que se cree que los niños más pequeños son menos susceptibles a contraer el virus y contagiarlo a otros.

Varios ministros también rechazaron durante la reunión los planes para cerrar los programas educativos, con una declaración de la oficina de Netanyahu que decía que él y el ministro de Defensa, Benny Gantz, decidirán durante el fin de semana si cerrarlos.

“Dentro de tres semanas estaremos en 1,600 en condiciones serias si continuamos por este camino sin nuevas restricciones”, advirtió Netanyahu al comienzo de la reunión del gabinete. “Si no aplanamos la curva, estamos poniendo en peligro a muchos israelíes”.

Los funcionarios del Ministerio de Salud advirtieron a los ministros del gabinete, que Israel podría ver 20 muertes por coronavirus por día el próximo mes si no se frena la tasa de nuevas infecciones. El ministerio ha criticado previamente lo que se consideraron pronósticos muy pesimistas, incluido el pronóstico del mes pasado de que hasta 5,000 personas podrían necesitar ventiladores durante una segunda ola.

Mientras tanto, Gantz ha propuesto que se impongan bloqueos en las noches de la semana como un medio para mejorar el distanciamiento social mientras se impacta minimamente en la economía.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.