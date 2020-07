¿Cómo expreso mi judaísmo en redes lidiando con el antisemitismo?

“Soy una militante del judaísmo positivo, me gustaría que cuando alguien googleara Israel, lo que vea fuera una playa y no un soldado con un arma, Israel es mucho: Una playa, un desarrollo tecnológico, muchas cosas”, comenzó diciendo, a modo de presentación, Janet Rudman, Licenciada en Relaciones Internacionales.

En un encuentro que estará a cargo de NCI Uruguay, que lleva como título “¿Cómo expreso mi judaísmo en las redes lidiando con el antisemitismo? se propone transmitir modos, y proporcionar elementos para enfrentar esas cuestiones en las redes.

Janet, que se describe como alguien que expresa siempre su judaísmo en internet, considera importante tener herramientas para poder combatir el antisemitismo en las redes, y que las mismas, las da el conocimiento, el estar informado, el leer sobre Israel para saber qué hacer y cómo reaccionar cuando nos encontramos con un tuit antisemita.

Frente a un posteo antisemita, Janet explica que es importante saber que lo que vayamos a escribir como respuesta, quedará eternamente en las redes, que por eso a veces resulta necesario, esperar, no actuar “en caliente”, charlarlo con amigos, “descargarse”, verlo en otro ámbito antes, que lo que no se debe hacer definitivamente, es insultar en las redes “no es negocio”, dice.

Sobre qué se debería hacer, si responder o no a estos mensajes, Janet diferencia dos tipos de ellos: Aquellos que solo vienen desde el odio, y en ese caso, los denuncia de inmediato y no los contesta, y de los que militan desde el odio, pero que argumentan sus dichos. En ese caso, los responde, porque considera que muchos seguidores en general solo repiten, y que al descubrir otros argumentos, tal vez vean las cosas desde otro lugar. “Esa es mi intención”, señala Rudman, quien insiste en que “al tipo que odia por el odio mismo, lo denuncio”. Lo hace en Twiter, Facebook o la red que fuera, como ocurrió hace unos días cuando Florencia Kirchner posteó alabanzas acerca de una terrorista, y que Instagram, bajó, provocando el enojo de la autora. “Eso era para contestar, y no por ella, sino por los que la seguían”, subrayó, Janet, quien agregó que Florencia, en su post decía cosas fácilmente cuestionables desde el punto de vista fáctico, no ideológico y que no se puede aceptar que a una persona que secuestró aviones, sea mostrada como una mujer empoderada. Eso habilitaría a que cualquiera tuviera la libertad de hacer cualquier cosa, porque no esté de acuerdo con algo.

Instagram, bajó la publicación de inmediato, algo que no sucedía antes, seguramente porque muchas grandes empresas decidieron quitarle su apoyo (a Facebook también) mientras circularan mensajes de odio en sus páginas. Hoy las empresas venden valores y la reivindicación a una terrorista, no es un valor, “asociarse con la muerte no es lo que más vende”, opina Janet.

