Un político de extrema derecha canadiense pide la expulsión de los judíos de Canadá

El sábado, el político canadiense de extrema derecha, Travis Patron, líder del Partido Nacionalista Canadiense, compartió retórica antisemita y teorías de conspiración que involucran a los judíos con los canales oficiales de los medios sociales del partido político, etiquetando personalmente al grupo religioso como una “tribu parasitaria”.

La CNP compartió un video y un volante de Patron, con este último mostrando la forma correcta de hacer un saludo romano – que puede ser fácilmente interpretado como un saludo nazi.

“La pregunta sigue siendo, como siempre lo será: ¿Es un miembro de esa ‘tribu parasitaria’? ¿Es la “oveja negra”? ¿Un miembro de los llamados ‘manipuladores internos’?” El patrón dijo en el video de Facebook. “Dondequiera que esta gente vaya, se infiltran en los medios, secuestran el banco central, e infectan el cuerpo político como un parásito.”

“Esta gente, camina entre nosotros, y podrías pasar por delante de ellos en la acera – y no te lo pensarías dos veces”, afirma Patron, después de dar una larga pausa para pensar mirando fijamente a la cámara. “Mientras enfocamos nuestra atención en nuestros hermanos y hermanas, que están con nosotros y no contra nosotros, estas ‘ovejas negras’ se esconden, y perpetran, y mueven los hilos. Y se ríen de ello. Y nos observan. Y luchamos entre nosotros. Y se benefician de nuestras guerras. Y buscan controlarnos y desmoralizarnos en cada aspecto de lo que intentamos hacer.”

Patrón hizo además un comentario que podría interpretarse como que no tiene en cuenta el Holocausto, aunque no lo mencionó directamente.

“Es su mundo, y nosotros somos sólo un número para ellos”, declaró. “Si ellos se salieran con la suya, toda nuestra forma de vida sería erradicada. No les gustamos. De hecho, nos desprecian por lo que somos. No pueden coexistir con ello”.

Patron entonces formula un llamado a la acción, pidiendo la remoción de los judíos de Canadá según el consenso general en el CNP.

“Lo que necesitamos hacer, quizás más que nada, es sacar a esta gente, de una vez por todas, de nuestro país”, concluyó.

Una vez terminado el discurso de Patrón, la facción política compartió una serie de versos bíblicos. Uno de ellos fue Apocalipsis 3:9, que dice: “He aquí que yo los haré de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, pero mienten; he aquí que los haré venir a adorar ante tus pies, y a saber que te he amado”.

El video continúa, señalando otros versículos como Efesios 6:12, Mateo 10:16 y Job 9:24, que tratan de cómo reconocer y combatir el mal, así como de cómo combatir a los corruptos y a los actores de la sombra en la sociedad.

Si bien el volante toca la misma retórica compartida en el vídeo, tiene una adición: “La gente de la que hablamos no son verdaderamente ‘judíos’. Son mentirosos y embusteros que intentan protegerse de las críticas usando una identidad falsa. Seamos conscientes y expongámoslos como lo que son: una tribu de parásitos”.

Con información del Jerusalem Post