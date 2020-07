Coronavirus en España: “Los supermercados y los centros comerciales están llenos como si no hubiera pasado nada”

España, uno de los países que ha pasado situaciones muy complejas en cantidad de infectados y fallecidos por Covid-19, está regresando a la normalidad. El periodista israelí, David Yabó, desde Barcelona, nos brinda un informe de la “nueva normalidad” que allí se vive.

“La gente volvió a las playas, a hacer su vida normal, para mi gusto, de forma irresponsable”, apuntó y explicó que muchos continúan sin llevar las máscaras, y el que ya haya habido rebrotes, responde a que la gente no está cumpliendo con las medidas mínimas de seguridad. No hay que echarle la culpa al gobierno ni a las autoridades sanitarias, sino que “la culpa es de las personas irresponsables”.

“Los supermercados están llenos, los centros comerciales también, es como si no hubiera pasado nada, salvo por las máscaras: andan por la calle como si no hubiera habido un confinamiento, como si no hubiesen sufrido suficiente los dos meses sin salir de casa, y no es consciente de que en un mes o dos se va a volver a caer, eso está muy claro”, expresó con disgusto.

Comenzó a aparecer un leve rebrote de casos, y respecto de las cifras, Yabó dijo que en España hay cifras oficiales y no oficiales. Las primeras son las que da el gobierno y que son los casos en hospitales; las no oficiales, son las que proporcionan geriátricos y particulares. Los datos oficiales informados son hoy 125, pero si se suman los no oficiales, la cifra asciende a 837 en un solo día, en toda España.

Indica el periodista que siguen aumentando los casos, y que ellos no se informan, que no se actualizan, no se quieren publicar, se pierden los datos, “es un desastre” se queja. “Es evidente que va a haber un rebrote”, aseguró y que de hecho ya hay más de cien rebrotes nuevos en toda España, lugares que han vuelto a la fase 2 y ayer domingo, el presidente de Cataluña anunció un posible confinamiento en ciertas localidades, porque ha habido un aumento drástico de contagios, pero sin embargo, una jueza determinó que no, porque no es legal, porque la propuesta debería salir de Madrid y no de una Autonomía.

“Cada autonomía está gestionando la pandemia como bien le viene”, explicó Yabó, quien opina que es un error, que debería estar todo centralizado; Un mando único debería determinar qué hacer y qué no hacer. El periodista indica que en este escenario de poca claridad en la que cada uno tiene sus cifras de casos, en el que cada uno tiene sus propios parámetros, “en uno o dos meses va a haber confinamiento nuevamente”.

Respecto de la Economía, en especial lo vinculado al Turismo, dijo que la percepción es de ruina total, hay muchos locales que cerraron y están en venta, situados en pleno centro, donde cualquier comerciante querría alquilar para establecer sus negocios, pero que nadie los quiere, nadie se atreve a comprar un local, pensando que en poco tiempo podría quebrar por la incertidumbre que existe. Hay una zona en la que vive David, en la que se encuentran pequeñas tiendas de ropa en donde sábados y domingos, los comerciantes sacaban su mercadería a las calles peatonales, lo que le daba vida al barrio, hoy ya no están, tuvieron que cerrar. “Tampoco hay ayuda del gobierno, es muy triste, la gente ha invertido en sus negocios y hoy han perdido todo”, cuenta con tristeza.

El Turismo con Israel aún no se ha abierto, y quienes trabajan en el sector, están inactivos desde que se inició la pandemia. “El Turismo es nulo, no saben lo que va a pasar, muchos no se animan a viajar a visitar familiares, por el clima de incertidumbre”.

La quiebra de Cruceros Pulmatur, una de las grandes compañías españoles, acarreará, según piensa Yabó, el quiebre de muchas empresas más. Pronostica, igualmente que el turismo vendrá, que abrirán nuevas compañías, pero que el daño que está haciendo la pandemia, es muy grande, sobre todo en Barcelona, una de las ciudades más visitadas de Europa, en la que normalmente puede resultar “caótico” caminar por el centro, por la cantidad de turistas en sus calles. Hoy, sin dudas, ese motor económico de la ciudad, está afectado, no solo en hoteles y agencias de turismo, sino en “todo” lo que el sector trae con él.

