Educación: aprender a cambiar aquello en lo que crees…

¿Cuál es el resultado final de una buena educación? Es la pregunta que Brandon Busteed, jefe de educación y desarrollo de la fuerza laboral en Gallup, hizo a 32 presidentes de universidades y otros líderes educativos. La mayoría respondió de modo similar aludiendo a la misión de la universidad de preparar a los estudiantes para ser ciudadanos comprometidos, prosperar en su bienestar y convertirse en aprendices de por vida. Sin embargo, nadie había estudiado los resultados de los graduados universitarios lo que animó al autor a crear el Índice Gallup-Purdue. (con medidas de bienestar que incluyen aspectos como el propósito, social, comunitario, financiero y físico). Eso ayudó a la academia a salirse de la “caja” en la que había sido colocada por otras métricas, como las tasas de graduación, las ganancias de los antiguos alumnos y las clasificaciones universitarias.

La excepción vino de Daniel Kahneman de Princeton, Premio Nobel 2002 por su investigación psicológica en la ciencia económica. El respondió que el propósito de la educación es “cambiar lo que tú crees”. No dijo “cambiar lo que sabes” porque saber es estar atento a través de la observación, la indagación o la información mientras que creer es estar seguro de la verdad. No es el contenido o conocimiento sino el vínculo emocional a través del aprendizaje. Creer es también estar seguro, requiere prueba de autoevaluación, estar seguro que viene de aplicar lo que aprendes.

Cambiar lo que crees … no es lidiar con la ignorancia derivada de la falta de conocimiento o información sino de negarse intencionalmente a reconocer la información relevante y prestarle atención. Es un acto deliberado de desprecio.

Para ser verdaderamente educado, no puedes optar por ignorar el producto de la observación, investigación o información ni limitarse a confirmar lo que ya crees, sino estar abierto a nueva información, desafíos a esa creencia y, en última instancia, ser capaz de cambiar lo que crees.

La educación saca algo de ti. En última instancia, es transformadora. Actuar educadamente significa ser capaz de cambiar lo que crees. (Forbes, Dec 23, 2019 “A Nobel Laureate’s Mind-Blowing Perspective On The Ultimate Outcome Of An Education”)

Sin duda, una visión disruptiva del propósito de la educación que vale la pena considerar.

Por León Trahtemberg

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.