Cortina de hierro digital en Hong Kong

La Ley de Seguridad Nacional que el gobierno de la República Popular China está aplicando en Hong Kong, marca el final del modelo acordado con Gran Bretaña de “un país, dos sistemas”, que debía estar vigente hasta 2047. Esto significaba la supervivencia de un modelo político, económico y social basado en la libertad, el common law y la economía de mercado. Pero, en muchos países, uno de los frutos amargos de la pandemia del Covid-19 es el avasallamiento de los derechos individuales, con el avance de regímenes cada vez más autoritarios, refinados en los métodos de control de la población.

La nueva cortina de hierro se está sintiendo fuertemente en el mundo digital: el gobierno de la República Popular China está exigiendo a las grandes empresas que brinden la información sobre sus empleados y clientes, con acceso a las aplicaciones. De no hacerlo, se exponen a perder su presencia en toda China, lo que supone una enorme pérdida de ingresos. Facebook, por ejemplo, factura unos 5000 millones de dólares por publicidad en China. Twitter, Linkedin, Zoom y Telegram ya han señalado que se tomarán un tiempo para analizar la nueva normativa, pero el gobierno ya remarcó que si no se acepta, habrá represalias. Las grandes empresas buscan ganar tiempo, pero no tienen elaborada una estrategia de largo plazo. Como contrapartida, el secretario de Estado Mike Pompeo, de los Estados Unidos, adelantó que se podría aplicar una represalia con TikTok, de origen chino.

Se activó el mecanismo de la autocensura: muchos habitantes de Hong Kong ya están borrando sus posteos críticos hacia el gobierno, quitando “likes” y demás. Mientras tanto, esta medida está ganando el apoyo de los gobiernos autoritarios que hay alrededor del planeta. En la 44° reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba logró sumar un total de 53 representaciones diplomáticas que apoyan la aplicación de esta ley de seguridad nacional en Hong Kong, en tanto que la postura opuesta, encabezada por el Reino Unido, sólo sumó 27. Entre los que apoyan a China, se encuentran Irán, Venezuela, Corea del Norte, Arabia Saudí, Nicaragua, Bielorrusia y la Autoridad Palestina… Y es que, para los regímenes autoritarios, lo que está haciendo el gobierno chino en Hong Kong es un laboratorio de ensayo que puede servir como modelo de supresión de la libertad a través de estos nuevos canales de comunicación, que son las redes sociales y las aplicaciones. Mientras se busca la vacuna contra el Covid-19, seguimos sin tener una vacuna universal contra el autoritarismo, que también trae muerte y desolación.

Por Ricardo Lopez Gottig.

