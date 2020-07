A 26 años del atentado terrorista, AMIA presenta dos potentes acciones de arte urbano por la justicia y la memoria

Con el lenguaje estético del afiche y del stencil, dos nuevas acciones de AMIA en las que participan dos referentes centrales en esas disciplinas, el Tano Verón y Bs. As. Stencil, se suman para propagar el reclamo de justicia, denunciar la impunidad, y rendir homenaje a las 85 personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994.

El proyecto ideado por AMIA se llama “Arte urbano por la memoria, la verdad y la justicia” y fue anticipado en dos videos que ponen de manifiesto el espíritu de esta iniciativa que se realiza a 26 años del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina.

Convocados por la institución para ser parte de las acciones de recordación de este año, Tano Verón y Bs. As. Stencil terminarán de plasmar sus propuestas artísticas en el espacio público, una vez que el confinamiento social llegue a su fin. “Será en ese momento cuando los afiches y los esténciles que realizaron, para llevar el reclamo de justicia a la calle, se resignificarán y potenciarán mediante el ejercicio de la memoria individual y colectiva”, asegura Elio Kapszuk, curador y productor general del proyecto.

“Exigir justicia en tiempos de impunidad es hacer memoria”. “Queda terminantemente prohibido olvidar.” “Yo recuerdo. Tú recuerdas. Ella recuerda. Nosotros exigimos justicia.” Las frases se pueden leer en tres de los ocho mensajes que integran la serie desarrollada por Tano Verón, junto al Departamento de Arte de la institución. Contundentes y precisas, las consignas se imprimieron con las tipografías y los colores distintivos de los afiches de Verón, que remiten al ambiente de la música tropical y de cumbia, y que se ven frecuentemente en las calles de la ciudad a modo de potentes proclamas callejeras.

“Me pareció importante tratar de visibilizar lo que fue el trágico atentado a la AMIA, e intentar que la gente más joven pueda conocer lo que pasó e interiorizarse con la historia”, señala Verón. Referente artístico en la técnica del afiche, Verón, quien produce sus ya célebres posters desde una imprenta manual, agrega: “Entender dónde estamos y que todavía se sigue reclamando justicia es clave porque si no conocemos nuestra propia historia, no podemos mejorar nunca, no podemos avanzar”, remarca.

Para replicar el reclamo de justicia con otra técnica del arte urbano, AMIA convocó también al reconocido colectivo de artistas Bs. As. Stencil, que ya había colaborado con la institución en una muestra que se exhibió en el Centro Cultural Recoleta y en la intervención artística de la estación del subte de la línea B “Pasteur-AMIA”, realizada en junio de 2015.

Para el 26º aniversario del atentado a la AMIA, el grupo diseñó especialmente un stencil a partir de la imagen de un puño, como símbolo para manifestar la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

“Para esta acción nos inspiramos gráficamente en la impronta de los murales políticos de los años 70 y en las manos características del artista argentino Eduardo Carpani. La idea del puño surge de la necesidad de mostrar unidad y fuerza. Desde un primer momento lo pensamos como una animación, como una secuencia. Primero el puño cerrado que simboliza la fuerza y unidad del reclamo para luego ir desglosando los pilares de la consigna Memoria, Verdad y Justicia”, explicaron desde el colectivo Bs. As. Stencil.

“Para nosotros siempre es un orgullo ser convocados por AMIA para sumar con nuestro arte una voz más al reclamo tan necesario”, indicaron.

Arte y memoria en el espacio urbano

El proyecto “Arte urbano por la memoria, la verdad y la justicia” se inscribe en la línea que hace dos años, el Departamento de Arte y Producción de AMIA comenzó a desarrollar en el ámbito del muralismo.

En 2018 se inauguró, en el edificio de Pasteur 633, “El muro de la memoria”, de Martín Ron y, en 2019, se descubrieron los tres murales del Hospital Clínicas realizados por El Marian, Martín Ron y Mariela Ajras.

“La AMIA viene desarrollando desde hace muchos años acciones, performances e instalaciones en la vía pública porque entiende que la relación entre arte y memoria encuentra, en el territorio urbano, no solamente un soporte sino también parte del mensaje. La memoria y el reclamo está en las calles”, concluye Elio Kapszuk.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.