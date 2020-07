La anexión o no

En vista de los comunicados del Frente Amplio una semana y del MLN-T otra, al final me vi obligado a escribir, no tanto sobre “la anexión” como sobre antisemitismo, tema que eludo todo lo posible. Cuando los mensajes son tan burdos, binarios, panfletarios, uno no resiste a su propia indignación y su auto-promesa de no sucumbir al facilismo de un discurso perseguido.

Por eso hoy, una vez que nada ha sucedido, quiero hacer una mínima referencia al tema. Porque es un tema serio, histórico, moral, y sobre todo existencial. No da para obviarlo. La preocupación acerca del tema no es sólo de aquellos que se auto-erigen en defensores de los oprimidos y postergados, sino sobre todo para todos quienes tenemos algo en juego en cómo se irá dilucidando el ya centenario conflicto entre judíos y población árabe en esa franja de tierra que los judíos hoy llamamos Israel, los palestinos Palestina, y la Biblia Canaan. Porque, como dijera el Prof. Micah Goodman, el tema de la tierra, para los judíos, no es acerca de posesión sino de identidad.

De las diferentes lecturas a lo largo de los años, daría la impresión que podemos empezar a entender la realidad en una forma más compleja y menos dicotómica y mutuamente excluyente. Vale decir: Israel puede ser un Estado moral y éticamente coherente con sus principios aun cuando mantenga un control necesario sobre sus fronteras y su seguridad nacional. Los palestinos podrían tener un Estado viable, con cierta soberanía comprometida en aras de la seguridad de Israel, si aceptaran que su “derecho al retorno” es tal vez EL obstáculo para ese mismo Estado.

Por Ianai Silberstein.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.