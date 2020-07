Cuando la soledad no se elige, cuando no es una opción, cuando deseas tener pareja, amigos o una relación más cercana con la familia y esto no lo tenés o no sentís tenerlo…

Aunque las relaciones sociales parezcan, naturales, espontáneas, en algunas personas no sucede así y necesitan ayuda para adquirir habilidades en relaciones y comunicación humana.

Por Silvia Vajnenko

