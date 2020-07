Billy Crystal, un comediante único

William Edward Crystal, más conocido como Billy Crystal, es un actor, escritor, productor, comediante y director de cine estadounidense. Es hijo de Jack y Helen Crystal, ambos de origen judío. Su padre trabajaba en la tienda de música Commodore, la cual luego dirigió. Su tío era el productor musical Milt Gabler. Estudió en la Marshall University en Huntington, Virginia Occidental, con una beca de béisbol, habiendo aprendido a jugar con su padre, que fue pitcher en la St. John’s University. Estudió dirección de cine y televisión con Martin Scorsese en la Universidad de Nueva York. Su primer papel importante de fue como Jodie Dallas en Enredo, uno de los primeros personajes gays de la televisión estadounidense.

Trabajó como comediante en el famoso programa Saturday Night Live.

Actuo en 25 películas, algunas de ellas con el director Rob Reiner como This Is Spinal Tap, en la película de fantasía La princesa prometida y en la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally por la que fue nominado a un Globo de Oro. Algunos de sus exitos fueron Analyze that o Analizame junto a Robert de Niro, Olvidate de Parías y Tira a mamá del tren solo por nombrar algunas. También puso la voz a varios personajes de peliculas animadas como en Cars y Monters Inc.

Billy Crystal produjo y dirigió en 2001 un filme sobre béisbol, deporte del que es un apasionado seguidor, y que narra la lucha real entre dos jugadores, Roger Maris y Mickey Mantle en la temporada de 1961 por batir el récord de 60 home-runs del mítico Babe Ruth.

Dirigió la ceremonia de entrega de los premios Óscar en 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 y 2012. Al parecer, rechazó la oportunidad de volver a dirigir el evento en 2006 para concentrarse en otros proyectos. Sólo el legendario Bob Hope ha dirigido más ceremonias del Óscar.

Artículo cedido a Radio Jai por el grupo de Facebook “PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS”

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.