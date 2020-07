“Las redes sociales han servido como captación y coptación de lobos solitarios terroristas”

La publicación de Florencia Kirchner, hija de la actual Vicepresidente de la Nación, en las redes sociales, en las que incursionó en la política de Medio Oriente, reivindicando a una militante por la liberación de Palestina, fue eliminada por Instagram, respondiendo a las normas de la empresa y a la de su país, Estados Unidos. Eso generó gran revuelo en las redes y la queja de la autora del posteo, por lo que consideró una violación a la libertad de expresión.

Acerca de cuáles son las normas legales en la Argentina sobre el tema, se refirió el doctor Franco Fiumara, Juez en lo criminal, a cargo del Departamento Judicial de la Matanza, quien dijo que cuando se abre una cuenta en redes sociales, se firma un acta de confidencialidad, una suerte de declaración jurada con la empresa contractual, puesto que en definitiva, se trata de un contrato por el cual, la empresa tiene el poder discrecional de sacar de su red determinadas noticias que pueda considerar que vulnera su normativa, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, por lo que los usuarios deben respetar también las reglas de otros países.

Explicó el juez que en la Argentina hay una cuestión que es disímil a la de la Unión Europea, en donde por fallos que tuvieron que ver con los famosos negacionistas como Faurisson o Irving, existe la discrecionalidad para no publicar aquello que pueda tener consecuencias futuras.

Recordó el fallo, en la década de 1980, de la jueza Servini de Cubría hacia “el querido” Tato Bores, que fue considerado “censura previa”, y que a partir de allí, todo puede ser publicado si se asumen las consecuencias.

“Según mi punto de vista, como académico, no como magistrado, es un doble riesgo, porque acá hay un gran vacío legal porque quedó acreditado, pero las redes sociales no existían en ese momento” opinó Fiumara y agregó: “Hoy en día las redes sociales han servido como captación y coptación de ‘lobos solitarios’ que responden a terroristas como el ISSIS en Europa. Esos son los riesgos generados”. Indicó que en la Argentina se puede publicar, según la normativa nacional, pero que luego se deben asumir las responsabilidades, tanto la empresa como quien lo publica. En el Continente Europeo y en los Estados Unidos, aquello vinculado a cuestiones terroristas, no se debe publicar, y eso no significa vulnerar la libertad de prensa, subrayó, y agregó en otra arista política, el caso del Estado Chino en donde las publicaciones son totalmente restrictivas.

Sobre el alcance de la ley antidiscriminatoria y los alcances que pueda tener sobre lo que se pueda publicar o no, el juez dijo que es complejo por los sistemas legales y constitucionales de cada lugar, y citó el caso de la Corte Europea, donde en los temas tan delicados como el del terrorismo, pueden llegar a ser inclusive notas no publicables, por el hecho de lo que puedan llegar a acarrear y por los riesgos que deban asumir. Y que en la coptación de personas, por los lobos solitarios, puede haber una “encerrona criminal” con los riesgos que esto puede generar.

En la Argentina es compleja la extensión, precisó y dijo que no cree que se pueda encontrar una solución inmediata porque se debería hacer una modificación en la Constitución al respecto, pero hay que estar permanentemente atentos cuando se vean exabruptos en los medios de prensa que puedan aparecer y denunciarlos en tiempo y forma para que actúe la Justicia, y de ese modo, poder prevenir cualquier futuro incidente.

Insistió Fiumara en reiterar sobre cómo operan las fuentes -en este caso en California, domicilio originario de Instagram- pero también en otros lugares, esferas políticas, o de otras ideologías que también restringen la libertad de publicar, cuando consideran que está en peligro la seguridad pública nacional; en el caso específico está China, Cuba, Venezuela, que a esta altura, no existe la libertad de prensa. “Es un juego complejo en forma legal y en cuestiones políticas”, concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.