Dirigentes judíos argentinos y judíos rechazan los posteos de Florencia Kirchner

Argentina, 7 de Julio de 2020

La cineasta argentina Florencia Kirchner Fernández subió a sus stories de la red social instagram, donde tiene un cuarto de millón de seguidores, una reivindicación de la figura de Leila Khaled.

Leila Khaled secuestró el 29 de agosto de 1969, un avión de pasajeros de la aerolínea que unía el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma con el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, Israel, antes de hacer la escala prevista en el Aeropuerto Internacional de Ellinikon de Atenas.

El terrorismo, recordemos, es una forma violenta de lucha, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad entre civiles, con el objeto de intimidar para conseguir fines políticos.

Nuestro país ha sido víctima dos veces del terrorismo iraní, en 1992 y 1994, que ha llegado a nuestro suelo a matar y aterrorizar civiles argentinos.

Israel, el único judío entre los estados y la única democracia de Oriente Medio, sufre desde hace 72 años acciones terroristas sistemáticas destinadas a amenazar su existencia.

Israelíes y palestinos son dos pueblos condenados a ser vecinos. No fue, no es y no será el terror el camino para la resolución de ese conflicto.

Asimismo, desde el Lunes 8 de Junio de 2020, la República Argentina adhiere a la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Según esa definición, el antisionismo es una forma de antisemitismo.

Los abajo firmantes rechazamos y repudiamos los posteos de Florencia Kirchner Fernández, por resultar apologistas de acciones terroristas contra civiles, y por encuadrar en la definición de antisemitismo a la que recientemente adhirió nuestro país.

Ing. Fabián Neiman, Presidente DAIA Filial Tucumán

Escribano Pablo Colman Lerner, Presidente Weitzman Comunidad Educativa

Lic. Delia Sisro – Secretaria Weitzman Comunidad Educativa

Lic. Gabriel Gorenstein, Presidente Likud Argentina

Licenciada Patricia Strauchler – Presidente Ory Asociacion Civil

CPN, Luis Czyzewski, Papá de Paola Sara Víctima del Atentado a la AMIA

CPN Ana María Blugerman, Sobreviviente y Mamá de Paola Sara Víctima del Atentado a la AMIA

Dr. Mario Averbuch, Papá de Yanina, víctima Argentina del Terrorismo en AMIA

Dr. Pablo Soskin, Presidente DAIA Filial Paraná

Cdor. Miguel Antonovich, Presidente DAIA Filial La Plata

Dr. Rubén Lejtman, Presidente DAIA Filial Catamarca

Javier Goldestein, Representante DAIA Coronel Suárez

Marcos Alfici, Presidente DAIA Filial Misiones

Daniel Soskin, Presidente Asociación Israelita de Paraná

Mabel Szerman, Vicepresidente Kehilá de General Roca, Río Negro

Carlos Maravankin, Centro Hebraico de Neuquén

Lic. Jose Brener representante DAIA Filial Concordia

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.