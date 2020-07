La importancia de las Responsas en el judaísmo

El rabino Yerajmiel Barylka, comentó qué son las Responsas y cómo la dinámica detrás de ella promueve la búsqueda de respuestas éticas y morales en el judaísmo halájico.

¨Responsa es una respuesta rabínica a una pregunta concreta hecha por un privado a su maestro. Esta es un modelo procesal por el cual se legisla el judaísmo religioso en nuestros días. A través de ellas los judíos pueden seguir guiándose por sus normas de una forma actualizada, siguiendo la normatividad legislativa del Libro¨, contó Barylka, quien actualmente se desempeña como asesor de comunidades judías latinoamericanas y como Director General de “Otiot”, servicio de consultoría educativa y comunitaria, especializado en las comunidades judías de habla española.

Barylka destacó la retroalimentación positiva que se genera en el proceso, incluso cuando no hay una respuesta inicial: ¨si la autoridad a la que le preguntas no la tiene, él consultará a otra autoridad halájica con mayor experiencia o más conocimiento hasta conseguir la respuesta. Muchas de esas luego se comunican a otros rabinos, que al reconocer la autoridad de quien da la Responsa la pueden aceptar como correcta¨. Y aclaró que la Responsa no necesariamente se aplica a casos generales: ¨supón que una persona pregunta sobre determinado tema ahora mismo a un rabbi en particular, y a los dos minutos entra otra persona distinta con la misma inquietud. La respuesta puede ser diferente¨.

Barylka fue consultado por Radio Jai sobre la falta de unanimidad de las responsas: ¨siento que nos enriquecemos dentro de nuestra pluralidad. Nos encontramos con respuestas diferentes y cada uno será fiel a las que su maestro el brinde. No me preocupa la diversificación de las respuestas. El judaísmo halájico tiene vida, encuentra medios para responder dudas que tengamos. pero eso no es sinónimo de respuestas iguales. El proceso legal siempre es el mismo, el resultado no necesariamente¨.

Finalmente, el rabino Yerajmiel Barylka invitó a todos los interesados a participar del ciclo de charlas de modalidad virtual para debatir, pensar y educarse. Se realizan todos los lunes a las 20.30 hs. (hora Israel) y la información para acceder se encuentra en su página: https://ravbarylka.com/yerahmiel-barylka/

