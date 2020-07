Estudiantes judios de Chile emiten un comunicado condenando el antisemitismo

Mediante el siguiente comunicado nos gustaría expresar nuestra postura como Directiva frente a la situación que se vive en Medio Oriente, en relación a la posible anexión de territorios de Cisjordania por parte del gobierno israelí y el revuelo que ésta ha producido en Chile. Al respecto, esta directiva declara:

Nos parece de gran importancia, en primer lugar, aclarar que la anexión de la que tanto se ha hablado, no solamente no se ha realizado, sino que por ahora no existe una fecha ni un plan oficial de parte del gobierno israelí. En caso de ocurrir, se debe recalcar que esta decisión requeriría pasar previamente por la aprobación del parlamento israelí (Knesset). En ese sentido, rechazamos la manipulación de la información que ha realizado el liderazgo palestino frente a una situación que aún es completamente incierta.

Como directiva, creemos en el derecho de autodeterminación del pueblo Palestino, y somos abiertamente partidarios de dos Estados para dos pueblos, ya que permite que las aspiraciones nacionales, tanto de israelíes como de palestinos, se concreten a través de la negociación entre ambas partes. En esta misma línea, y considerando que todavía existe un alto grado de incertidumbre en cuanto al plan de anexión, creemos que sería un error por parte del gobierno de Israel tomar una decisión de forma unilateral como esta, porque confiamos en que el camino para lograr la paz es mediante el diálogo respetuoso entre ambas partes. Junto con eso, creemos que de llevarse a cabo, se corre el riesgo de que se rompan los acuerdos de seguridad existentes entre Israel y la Autoridad Palestina. Por último, pensamos que el gobierno de Israel debe velar por atenerse a los valores y principios democráticos que lo han caracterizado desde los inicios de su existencia, y que lo han convertido en una de las democracias más sólidas de Medio Oriente.

Considerando que el liderazgo palestino se ha negado constantemente a establecer el diálogo y/o derechamente rechazado las distintas propuestas de paz (2000 – Camp David; 2001 – Taba; 2008 – Negociaciones en Annapolis /Plan Olmert; 2014 – Plan Kerry), vemos con buenos ojos la iniciativa de la Autoridad Palestina de retomar las conversaciones bilaterales con Israel después de seis años de negativa.

Dicho esto, rechazamos la campaña de desinformación llevada a cabo por las entidades representantes de la comunidad Palestina y ciertas autoridades nacionales, haciendo circular videos, imágenes e insertos periodísticos con información manipulada, que sólo sirve para aumentar la tensión, propiciar un clima de odio y distorsionar los hechos reales y objetivos que rodean a una situación que aún es incierta. El liderazgo de la comunidad Palestina, a través de sus acciones, da cuenta de una nula disposición al diálogo y búsqueda de paz. Este no se ha enfocado en buscar soluciones al conflicto, sino todo lo contrario, se ha esmerado constantemente en dejar Israel en la peor posición posible, infundiendo tergiversaciones y falsedades a la población chilena.

Condenamos tajantemente los dichos del alcalde Daniel Jadue en radio USACH. Consideramos que estos dichos constituyen mentiras, las cuales reproducen argumentos de odio del imaginario de los Protocolos de los Sabios de Sion, libro que habla de la conspiración judía para conquistar el mundo, un argumento anti-judío clásico reproducido en la Alemania nazi. El Sr. Jadue tiene una trayectoria conocida de declaraciones que deslegitiman a Israel y al Sionismo que se manifiesta en actos directamente anti-judíos. Hacemos un llamado a rechazar y condenar estas expresiones de odio, las cuales son inaceptables.

Lo que se vive actualmente en Medio Oriente es un conflicto que afecta la vida y seguridad de ambos pueblos, con sufrimiento en ambos lados, donde la paz sólo se va a lograr bao una lógica bilateral. Como jóvenes debemos buscar instancias que nos permitan entender puentes y propiciar el diálogo entre ambas comunidades. Creemos que ser autocríticos es la mejor forma de poder avanzar hacia el entendimiento y la paz.

