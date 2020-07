“La solución final es un hecho único en la historia de la humanidad”

“No es sencillo fabricar un nazi” sostiene el filósofo y ensayista, Tomás Abraham quien en el ciclo Leamos Filosofía, habló sobre la identidad, sobre redescubrir su pasado, y de los efectos que el nazismo tuvo en su historia y en la de sus padres.

Abraham que nació en Rumania en 1946 y que llegó a la Argentina a los dos años de edad, comienza definiendo al nazi, como un individuo que no tiene ningún tipo de obstáculo ni de principio moral para asesinar a inocentes, ya sea por su religión, etnia, para quien, su voluntad de matar sin ningún sentido de culpa. Señaló que hay otros grupos sin escrúpulos para matar pero que la Shoá, la Solución Final, no tiene comparación con otro hecho de la Historia; no tiene que ver con la esclavitud, con la explotación o con algún conflicto. “La Solución Final, es otra cosa, significó borrar a un grupo humano, una etnia, analizando ascendientes para evitar que pudieran tener descendientes”, observó.

El filosofó decidió estudiar lo que pasaba antes de Auschwitz, saber cómo en un lugar circunscripto como es Rumania, se dio todo esto (“a la manera rumana” destaca, porque los Balcanes no es Alemania); y cómo en pocos años, se creó un clima político y cultural que arrasar y exterminar a lo que fueron 350 mil judíos, pudo convertirse en algo normal, natural. Describe Abraham casos como el de una señora llevando el cochecito de su bebé, en una calle de Bucarest para comprar en un negocio posiblemente de un judío, que se convierte en un ataque feroz de una grupo de patota neonazis que acosa, golpea a la mujer, la arroja al piso, ante la mirada impávida de la gente y de la policía y que aun motiva aplausos de algunos.

Ese clima de “normalidad” no se hace de un día para el otro, depende de una gran inversión de educadores, periodistas, políticos, escritores, hombres de la cultura, afirma Abraham y sobre qué los motiva, depende de varias razones, pero además cree que “no se puede explicar todo”, porque hay ciertas cosas que están más allá del lenguaje humano, y como las palabras son humanas, cuesta ir a lo inhumano, por lo tanto no hay una saturación significativa.

“No hay un primer antisemita, un primer hombre que decidió odiar a un judío”, continúa en su análisis y que el antisemitismo existe, que se nace en él, que existía en Rumania, en los Balcanes; formaba parte de cultura popular, por diversos motivos, por eso había pogromos, cacería de judíos muchos años antes, acusaciones de pueblo deicida, de realizar rituales con los bebés cristianos y todo ese tipo de cosas. Es decir, que ya existía todo eso y cuando el Estado Rumano se constituye como tal, entre 1870- 1880, no quiere que los judíos nacidos en Rumania, sean considerados ciudadanos rumanos. Fue la presión de grandes potencias de la época, como Bismark, Alemania, Austria, luego Francia, Inglaterra y por las leyes emancipatorias que ya existían desde la época de Napoleón, para reclamar que Rumania los aceptara como ciudadanos. Rumania se resistió y aceptó “naturalizarlos”, lo que generó el reclamo de las comunidades judías, a través de sus representantes, ya que habían nacido en Rumania, y por lo tanto eran rumanos. Esto generó una lucha entre las partes hasta 1923 cuando Rumania “acepta, sin ningún placer” otorgar la ciudadanía a los judíos rumanos, lo que provocó una reacción tal, que ese antisemitismo “normal” que ya existía, se convirtiera en voluntad de matar, relató.

Sobre las cusas, el filósofo explica que hubo varios motivos. Uno era la cuestión demográfica: La población rumana pasó de 300 mil a 700 mil después de 1919,, cuando Rumania, en la fila de los vencedores, recibió dos veces y media lo que era su territorio, al tiempo que entre poblaciones cercanas a los rusos, a los húngaros, de los austrohúngaros, recibió una población judía, especialmente del nordeste, que hablaba en idish, y que era distinta, a las poblaciones que hablaban húngaro y alemán.

Eso provocó una xenofobia de parte de los rumanos porque tenían un gravísimo problema de identidad nacional, que se traducía en denunciar a los húngaros como ocupantes de su territorio, también a los rusos, a los turcos, a los griegos, pero todo ello se concentró en el “judío invasor”, parte de una avanzada juvenil de estudiantes de la capital de Moldavia, donde estaba uno de los centros culturales más importantes, en la que un grupo liderados por Codriano, una suerte de líder carismático, joven, que llevó a esa juventud a condensar todo el odio hacia el extranjero que impide al ser nacional, en el judío, y que al mismo tiempo se constituyó como un grupo político militar que realizaba acciones terroristas y que mataba judíos. Esto sucedía entre los años 1923-1925 y que para 1933, ya tenía una extensión nacional.

En un contexto de corrupción, de gran pobreza, desocupación, en un país en el que los partidos políticos estaban desprestigiados, en el que no había una raíz para identificarse con el pasado, y en la búsqueda de ese ser nacional, de la autonomía, los intelectuales, educadores, políticos, la gente de la cultura, encontró en el judío, en los 700 mil judíos que conformaban el cuatro por ciento de la población, el famoso chivo emisario que hay eliminar para lograr esa identidad nacional.

Fue un proceso progresivo, pero muy rápido -explica Abraham- que comenzó en 1932- 1933 y que llegó a 1940-41 con todo esto ya diseminado por todas partes y cuando ya se estarían enviando a los judíos, especialmente del Nordeste, a los campos de concentración de los alemanes.

Abraham enfatiza en su interés en mostrar cómo es el progreso de normalización de un odio, cómo es “fabricar un nazi”, y explica que es un proceso gradual que comenzó con una cantidad de decretos que el gobierno rumano promulgaba mensualmente y aun semanalmente, decretos de segregación, como la prohibición de comprar pan o azúcar, que los precios cambiaban para los judíos, o de que los médicos judíos solo podían atender a pacientes judíos, que los diarios no podían contratar periodistas judíos. No se podía sacar la nieve de las calles para los judíos. Había constantemente un nuevo decreto, que poco a poco acostumbraba a la población de un apartheid respecto de los judíos, fundamentalmente en las ciudades como Bucarest, en donde esto se hacía más notorio.

“Nadie nace nazi”, insiste el filósofo: “ Esto significa todo un proyecto cultural y político, que no tiene una sola fuente, que no tiene un solo centro, que implica la coincidencia de distintas fuerzas sociales y un contexto de miseria material que también lo favorece, porque la miseria moral necesita alguna tipo de combinación con la miseria moral.concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.