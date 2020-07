A 26 años del atentado, AMIA presenta una canción pensada para los jóvenes que reivindica el valor de la memoria y la necesidad de justicia

“No se borra”, el tema compuesto por Mateo Sujatovich, líder de “Conociendo Rusia”, quedó plasmado en un video en el que participaron Zoe Gotusso y León Gieco.

“Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar”. Convocado por AMIA para rendir homenaje a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994, el cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, alma de la banda “Conociendo Rusia”, compuso “No se borra”, una canción que reivindica el valor de la memoria. Con la colaboración de Zoe Gotusso y la participación especial de León Gieco, el tema dio lugar a un emotivo video que la institución presenta a 26 años del ataque terrorista.

Con canciones de su autoría que se vuelven cada vez más conocidas y populares, y con creciente repercusión internacional, Sujatovich es uno de los grandes referentes de la nueva generación del rock argentino. Acaba de recibir siete nominaciones a los Premios Gardel, el galardón a la música más importante del país.

AMIA pensó en él cuando decidió emprender una nueva acción de recordación destinada especialmente a quienes no tienen memoria vivencial del atentado que mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos.

Cómo transmitir a las nuevas generaciones aquello que pasó fue el desafío que Sujatovich asumió y logró materializar en la canción que compuso y que contó luego con la producción musical de Nico Cotton.

El artista presentó su tema a la institución una semana después de haber recibido la propuesta. “Al escuchar la canción, tuvimos la sensación de que la letra le había brotado y que abordaba precisamente la idea que le planteamos: la memoria es una herramienta de construcción de futuro y no una fuerza que te tira para atrás como algunos pretenden instalar”, sostiene Elio Kapszuk, productor general del proyecto y director del área de Arte y Producción de AMIA.

Movilizado y agradecido por la propuesta que la institución le acercó, Sujatovich considera que su creación artística puede llegar a aquellos jóvenes que no conocen lo que sucedió, o que lo recuerdan vagamente. La canción “No se borra” les puede permitir “hacer memoria y así seguir pidiendo justicia por un acto terrorista que todavía no tiene culpables”, destaca.

“Fue muy fuerte que me convoquen para hacer esta canción. Movió un montón de recuerdos, un montón de historias, que me contaron mis viejos, mis tíos, papás de amigos, cuando cada tanto salía el tema de la AMIA, y cómo había sido, dónde estaban, si habían tenido amigos o familia ahí”, señala Mateo. “Hay algo de la letra que habla un poco de eso. Fue fuerte recibir esta propuesta y la tomé con mucha seriedad y con muchas ganas de aportar desde mi lugar”, reflexiona.

En el video también participa la cantante y compositora Zoe Gotusso, una de las voces que más resuena en la escena musical argentina. “Con mi participación hago propio el dolor de los que ya no están. Me parece fundamental ayudar a recordar con la voz y las palabras, especialmente para muchas personas de mi generación que no saben lo que ocurrió”, destaca Zoe.

La canción –que cuenta con arreglos de Leo Sujatovich– quedó plasmada en un emotivo video que contó con la participación especial de León Gieco. “Una presencia que emociona –tal como define Kapszuk- porque León representa a un artista sumamente comprometido con los principios de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es muy importante generar un diálogo artístico e intergeneracional a partir de valores compartidos”.

Con la producción general de AMIA, y la realización audiovisual de El Ciclista + OUSI, la pieza fue filmada durante el mes de junio de este año. El video, que forma parte de las acciones que AMIA realiza para mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, está disponible para ver y compartir en las redes sociales de la institución (@AMIAonline en Facebook y en Instagram).

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.