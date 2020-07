La fuerza aérea de Finlandia retira el símbolo de la esvástica

El Comando de la Fuerza Aérea de Finlandia eliminó su emblemática esvástica después de más de cien años, señaló un investigador.

Un conde sueco introdujo el emblema en el país en el año 1918, dos años antes de que el Partido Nazi lo adoptara oficialmente.

Aunque Finlandia se alió con los nazis contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque el conde sueco que introdujo el símbolo en el país en 1918 se convertiría en cuñado de un destacado líder de las SS y amigo de Adolf Hitler, el uso del símbolo en el país precedió al nazismo por varios años y los defensores dicen que no tiene vínculos con el movimiento fascista, según publica The Times of Israel en su sitio web.

El académico de la Universidad de Helsinki, Teivo Teivainen, señaló el cambio de política en una entrevista con la BBC.

Con la fundación de Finlandia en 1918, el conde Eric von Rosen, de Suecia, regaló a la fuerza aérea finlandesa un avión adornado con una esvástica azul, que según el informe consideraba un amuleto de “buena suerte”.

El partido nazi adoptó oficialmente la esvástica dos años después, en 1920.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la esvástica fue limpiada de los aviones, pero continuó apareciendo en los uniformes de la Fuerza Aérea y otros artículos militares, como lo es el caso de las banderas.

En el momento de su donación, Von Rosen no tenía vínculos con los nazis, aunque se convertiría en un líder sueco de su movimiento nacionalsocialista local más de una década después. Teivainen también lo describió como un amigo personal de Hitler. Se convirtió en cuñado del famoso líder nazi Hermann Göring a mediados de la década de 1920.

El símbolo, que tenía raíces antiguas en las culturas del lejano Oriente mucho antes de que fuera cooptado por los nazis, también apareció en pinturas de artistas finlandeses a fines del siglo XIX y en edificios adornados en el país en la década de 1920, según Teivainen.

Teivainen, quien cuestionó el uso continuado del símbolo, detectó el descarte silencioso de la esvástica por parte de la fuerza aérea.

El Comando de la Fuerza Aérea confirmó el cambio a la BBC.

“Como los emblemas de la unidad se usan en el uniforme, se consideró poco práctico e innecesario continuar usando el antiguo emblema de la unidad, lo que ocasionó malentendidos de vez en cuando”, dijo un portavoz.

Con información de la BBC.