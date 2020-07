A los 98 años falleció Carl Reiner, leyenda de la comedia

Hasta el último día de su vida, Carl Reiner estaba tuiteando sobre algunos de sus temas favoritos: política, comedia y las vueltas que experimentó durante décadas como uno de los mejores comediantes del mundo.

Reiner murió el lunes a los 98 años, horas después de reiterar su espanto porque Donald Trump se haya convertido en presidente, días después de posar con su hija Annie y su viejo amigo Mel Brooks en camisetas de Black Lives Matter y 70 años después de su primera aparición en televisión.

Nativo del Bronx, hijo de padres inmigrantes judíos, se llamó a sí mismo “ateo judío” y dijo que su fe en Dios había terminado con el Holocausto. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó una larga y variada carrera en el mundo del espectáculo. Creó “The Dick Van Dyke Show”, formó un dúo de comedia con Brooks que se destacó en su álbum “2000 Year Old Man”, escribió guiones para películas de Steve Martin incluyendo “The Jerk” y, en sus últimos años, realizó las voces para personajes en películas animadas.

En un documental de 2015 sobre la longevidad que presentó Reiner, ofreció sus propios secretos para una larga vida. “La clave para la longevidad es interactuar con otras personas”, dijo en aquel momento.

Reiner y Brooks siguieron siendo amigos cercanos hasta los 90 años, a menudo cenando juntos, como lo demostró un episodio de “Comediantes en autos tomando café”, de Jerry Seinfeld.

En ese documental, Reiner también ofreció una idea de por qué se inclinaba por el humor: “Creo que en parte son los genes. Además, es el entorno; si tienes un hueso gracioso; si creciste en una familia con sentido del humor “.

El hijo de Reiner, Rob, también tendría una carrera distinguida como actor, especialmente en la innovadora comedia televisiva “All in the Family” y como director de películas como “When Harry Met Sally” y “A Few Good Men”. ”

La esposa de Reiner, de 64 años, Estelle, murió en 2008. Junto con Rob y Annie, le sobrevive otro hijo, Lucas, nietos y bisnietos.

Con información de Ynet.