“La gente está muy disconforme con las medidas que se han tomado”

Desde Brasil, el periodista Patricio de La Barra nos brinda la situación actual en su país en el escenario de coronavirus. Habló de las grandes dificultades para controlar la pandemia, sobre todo en ciudades importantes como San Pablo y Río de Janeiro, en donde se comenzó a abrir la economía, en medio de pico de la enfermedad, porque aún no llegaron ni siquiera al momento de que comience a aplanarse la curva.

“Eso preocupa a la OMS y a organismos nacionales e internacionales”, señaló el entrevistado y agregó que en algunos lugares se están tomando las medidas necesarias pero en otros no y por ello, la situación es muy complicada: Brasil supera los 30 mil casos por día. En este momento hay más de 58 mil casos de víctimas fatales, casi 1.400.000 casos confirmados y un gran número de casos observados, destacando como “único bueno”, que Brasil tiene la mayor cantidad de casos recuperados del mundo con más de 700 mil, lo que da un 55,4% de restablecidos. Según Michael Ryan, de la OMS, esto no sería tan significativo, teniendo en cuenta la cantidad de casos de contagio diarios, que continúan creciendo y que se tornan incontrolables, especialmente en las zonas de población más vulnerable como en el Nordeste donde se están registrando mayor número de casos porque las condiciones sanitarias, de hacinamiento, impiden hacer un trabajo como en las zonas metropolitanas, como San Pablo y Río de Janeiro en donde ya se están desactivando los hospitales de campaña, que por otra parte no habían sido ocupados en su totalidad.

“Hay varios ‘Brasiles’ dentro de Brasil”, simbolizó. Citó como ejemplo Bahía: “De Salvador para adentro es un desastre”, estimó y consideró que la causa principal de contagios comenzó durante los festejos de Carnaval, que habían sido especialmente promovidos en su momento por el Prefecto del Estado; son lugares que viven de estas celebraciones, pero que eso provocó un colapso sanitario y hasta funerario en la región.

En cuanto a la reacción de la gente frente a las políticas implementadas, el periodista explicó que allí está todo muy polarizado, hay dos grupos muy poderosos que se están disputando los gobiernos municipales y que ya están en campaña frente a las elecciones que se desarrollarían en octubre o noviembre próximos. Todo eso impide un trabajo en conjunto, unificado, para la lucha contra el coronavirus. Esto la gente lo percibe, y en San Pablo, la población comienza a reaccionar en contra del gobernador, quien se vio obligado a implementar medidas y controles más estrictos, como multas a los comercios que fueron reabiertos, así como también fiscalización a las personas individuales controlando el uso de barbijos, la no participación en aglomeraciones, en manifestaciones a favor o en contra del gobierno. Lo mismo está sucediendo en Brasilia, donde las multas ascienden a los 400 dólares, medidas extremas que debieron tomarse porque la gente no obedece, y que se debe en general a que la gente perdió la confianza en las autoridades, en el gobierno central, (aun así Bolsonaro continúa con porcentaje positivo en las encuestas).

En general la gente está muy cansada, disconforme con las medidas que se han tomado frente a la pandemia, medidas que no dieron resultados, o por muy exageradas o por muy leves, como en el caso del Sur en que se implementó el “aislamiento social vertical” o la llamada “cuarentena dinámica” que no dieron resultado y por lo que hoy están viviendo momentos muy graves, como en Curitiba o Porto Alegre, en donde, sin embargo pensaban ya reimplantar el fútbol.

Consideró de La Barra, “medidas irresponsables”, las que aplicaron en Río de janeiro, donde el Prefecto determinó que volviese el fútbol y donde se piensa que también se comience a realizar con público, lo que llama mucho la atención sobre todo a la OMS, por lo que significaría la consecuencia de la aglomeración de público.

La única esperanza, “beneficioso”, como lo ve el periodista, en este escenario tan complicado, es la noticia de que esté avanzada la vacuna que pueda vencer al virus.

Respecto del turismo, fuente importantísima de ingresos para Brasil, De la Barra señaló que el desempleo en el sector, el último trimestre, creció en un 12.9%, sobre datos del mes de mayo.

“En Brasil se va a resentir mucho el turismo, en los más importantes centros turísticos como Río de Janeiro, Bahía y Recife”, opinó y agregó que también lo será en San Pablo, donde se viaja por comercio, donde ya pudieron abrir los restaurantes, pero que igualmente tuvieron que volver a cerrar sus puertas, porque no pudieron mantenerse por la restricción en cantidad de público permitido para ingresar, para evitar aglomeraciones.

El turismo es uno de los sectores que van a salir más perjudicados, cuando se reactive la economía, pronosticó, dijo que hay hoteles que se están utilizando para cobijar personas infectadas de zonas vulnerables, y aprovechó para destacar el trabajo “espectacular y maravilloso” que se está haciendo en las Favelas, por ellos mismos para impedir que el virus se disemine dentro de su población, y en el que incluso se asiste a los pobladores en comida y medicina.

Pero para el resto de la gente, no se ha reflejado esto y la situación es muy complicada, especialmente dentro de la industria hotelera, donde será muy difícil recuperarse cuando puedan comenzar a llegar turistas: Los hoteles, muchos de ellos, tradicionales, de cadenas importantes, están muy deteriorados porque no hay nadie, el personal fue despedido y por ello no hubo mantenimiento en estos tres últimos meses.

El Ministro de Turismo está muy preocupado y ha hecho varios llamados al sector empresario para que ayude a mantener estos lugares hasta que se reactive el sector, cuando la gran masa de turistas vuelva, pero que lamentablemente no ha conseguido apoyo. “Se habla de 15 mil agentes de turismo que han cerrado sus puertas y despedido a su personal, concluyó.

