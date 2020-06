Coronavirus en EE.UU: “Nunca se pudo aplanar la curva”

Desde Maryland, Estados Unidos, foco importante de contagios de Covid-19, el rabino Fabian Werbin, se refirió a la situación sanitaria, social y política del país donde el paso del coronavirus ha dejado una gran cantidad de muertos y ha sumado 40 mil nuevos infectados en las últimas 24 horas.

“Nunca se pudo aplanar la curva cuando se suponía que ocurriría, como en otros lugares del mundo” comenzó explicando el rabino, quien señaló que estarían en la segunda parte de la pandemia, aunque no hayan salido de la primera. Dijo que cada Estado fue abriendo su confinamiento de acuerdo a sus propias legislaturas. Algunos se arrepintieron y tuvieron que volver a la fase anterior. Actualmente solo dos Estados están en situación positiva. Eso demuestra que las libertades individuales son importantes, pero que el compromiso con el otro lo es más: “Es muy triste, la gente ha tomado poca conciencia”, expresó.

Lo atribuye a una confluencia de factores. Por un lado los que más se contagian están entre los de 20 y 30 años, lo que indica que hay un sector de la sociedad a la que no le preocupa contagiarse, transmitir el virus, “quieren ir a la playa, ir de fiesta en fiesta, que es parte de las libertades que el país presenta y permite, y en donde no cabría nunca la orden de confinamiento en los hogares”. Werbin citó como ejemplo la Florida, donde las unidades de terapia intensiva están completas, por lo que la gente no va allí, por temor a que si pasara algo no tendrían dónde asistirse. Es verdad, que en ese Estado, afecta el tema de la gran población de personas mayores, pero además que el gobernador está alineado con el Presidente, que sería un “mini Trump de la Florida”, quien ni siquiera sugiere el uso de máscaras, que tal vez considera un atropello a la libertad individual. A la gente le da lo mismo. También citó el caso de Texas, donde el Hospital de niños está atendiendo a los adultos.

Respecto de si este manejo de la pandemia podría afectar a Trump en las próximas elecciones, Fabián cree que podría influir, pero que aún falta mucho para ello, que hay incertidumbre al respecto. Señaló que el Presidente es un líder atípico, para los Estados unidos, “tan histriónico”, nunca visto, y contó que apareció ayer domingo, un tuit (luego borrado) de Trump apoyando a un movimiento racista. “Un líder de una potencia mundial re tuiteando sobre una marcha en la que se vanaglorian de un movimiento racista”, se lamentó y dijo que a Trump le va mal en las encuestas, y dependerá de un paso en falso de Biden o del apoyo que tenga él para cómo se den los resultados.

“Ojalá aparezca la vacuna en dos semanas, entonces Trump se va a vanagloriar de que él la consiguió y que venció al coronavirus y la taba se va a dar vuelta; esto es impredecible”, opinó y remarcó que en los Estados Unidos solo cinco presidentes no fueron reelectos en toda su historia, por lo tanto, es muy probable que sea reelecto.

El antisemitismo renació antes de esta nueva ola de resurgimiento racial con el asesinato de George Floyd y de otras personas, y sobre este tema, el rabino citó la conversación “muy importante”, que mantuvo con el Pastor de una comunidad metodista, en que se propusieron generar un diálogo, indicando que los judíos también son minoría, y que el antisemitismo es creciente. Coincidieron en que es necesario estar presentes, no solo con palabras, sino demostrando con actos que no puede haber una supremacía racial.

“Los judíos están cómodos, pero que en cualquier momento puede cambiar”, alertó. “Es sistémico el racismo en la sociedad y hay que sacarlo de raíz”, opinó, citando algunos ejemplos sobre el tratamiento diferenciado de la policía frente a personas blancas o de color.

Por último, se refirió al tema de Israel y la posible anexión de Judea y Samaria, merced al “Acuerdo del Siglo” impulsado por Trump. Dijo que Israel se vio beneficiado por la administración Trump en algunas cosas, como el traslado de la Embajada a Jerusalem. Lo que ocurra va a identificar para bien o para mal a quién era el presidente en el momento de celebración de un acuerdo, y que “se dice” que los tratados firmados por Estados Unidos e Israel durante otros gobiernos fueron mejores que este. La realidad es que la firma de un tratado va a identificar en la Historia sobre quién gobernaba Estados unidos, como cuando se piensa en el acuerdo de paz de Beguin y Sadat, inmediatamente se ve a Jimmy Carter. O Arafat y Rabin en que estaba Clinton.” Uno no se olvida de quienes firmaron los acuerdos. Lo que va a pasar es que para bien o para mal, Trump estuvo detrás de esto”.

Concluyó con la percepción de que el Acuerdo va a afectar la relación de Israel con el mundo, a los judíos con el mundo, y a los judíos americanos con Israel, también.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.