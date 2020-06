A 16 años del fallecimiento de la cantante israelí Naomi Shemer, autora de Ierushalaim Shel Tzav

Naomi Shemer nació en uno de los kibutzim más antiguos de Israel, cerca del Lago Kinneret, donde pasó su niñez y juventud. Desde niña estudió piano, incentivada por sus padres. La artista empezó su trabajo musical en una banda de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuando servía allí. Al finalizar el ejército fue alumna en la Academia Rubín, hoy la Academia de Música y Danza de Jerusalem, que está en la Universidad Hebrea. Se casó con el actor Gideon Shemer, y desde entonces se conocía por este apellido. Con él tuvo una hija, Lali.

Naomi se casó otra vez,pero con Mordechai Horowitz, y con él tuvo otro hijo, Ariel. En 1983 recibió el Premio del estado de Israel, en reconocimiento a la importancia de su arte para el pueblo de la nación. Las numerosas melodías de Shemer son reverenciadas hasta hoy por la gente de su país, algunas de ellas son adaptaciones de poemas escritos por ella u otros artistas.

Además de Jerusalén de Oro, otras de sus canciones conocidas son Lu Yehi, que hizo en 1973, inspirada por Let It Be, de Los Beatles, y Hurshat ha Eucalyptus, de 1963, un clásico del repertorio israelí, ya interpretada por muchos cantantes famosos, como Ishtar (israelí), Lara Fabian (canadiense), El dúo “Ester & Ariel” (Chile) y Preslava Peicheva (búlgara). Hurshat ha Eucalyptus, es un homenaje a Kvutzat Kinneret, su lugar de origen.

Shemer falleció después de un largo cáncer en Tel Aviv, a la edad de 74 años.

