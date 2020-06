Nuevo gobierno irlandés rechaza esfuerzo para boicotear productos israelíes

El movimiento antiisraelí en Irlanda una gran sufrió derrota. A principios de junio, los partidos políticos que trabajan para formar el próximo gobierno en Irlanda eliminaron un proyecto de ley clave que habría puesto un boicot a los productos producidos en los asentamientos israelíes.

Jonathan Turner, director ejecutivo de Abogados del Reino Unido para Israel, le dijo a JNS que el proyecto de ley fue “cuidadosamente redactado para pretender que se trata de territorios” ,”en general, pero que de hecho se aplicaría a un solo territorio en disputa en el mundo, lo que sucede con sé el corazón de la antigua patria judía”.

El proyecto de ley, dijo, era “abiertamente antisemita”.

Turner dijo que había un “riesgo grave” de que fuera aprobado por el parlamento irlandés “porque gran parte de la clase política irlandesa es hostil a Israel y cree que la propaganda difama a Israel”.

Si el proyecto de ley hubiera sido aprobado en Irlanda, señaló Turner, “temíamos que otros países lo siguieran”.

Los dos partidos principales de Irlanda llegaron a un acuerdo en mayo para gobernar juntos por primera vez. Los líderes de Fianna Fail y Fine Gael acordaron un borrador de agenda para un gobierno de coalición que incluirá un tercero, los Verdes, pero no Sinn Fein, y no la legislación anti-Israel, al menos por ahora.

Sinn Fein, el brazo político del ex ejército republicano irlandés, ha ocupado posiciones de larga data que son antiisraelíes. En las elecciones irlandesas más recientes en febrero, el partido radical ocupó el tercer lugar detrás de Fianna Fail y Fine Gael, lo que generó temores de que Sinn Fein pueda ingresar en la coalición de gobierno.

A pesar de los fuertes lazos entre Israel e Irlanda, el país se ha ganado la reputación de ser uno de los más críticos en la Unión Europea cuando se trata del estado judío. Irlanda también tiene un movimiento BDS robusto liderado por la Campaña de Solidaridad Irlanda-Palestina que ha sido durante mucho tiempo un crítico vocal de Israel y sus políticas hacia los palestinos.

‘Un proyecto de ley serio’

Según Turner, se trataba de un proyecto de ley serio, improvisado con gran esfuerzo y “respaldado por una coalición de ONG [GLAN, Trocaire, Christian Aid, el Congreso de Sindicatos de Irlanda] decididos a impulsarlo y poner grandes recursos detrás de él. . ”

“Un punto positivo de nuestra victoria es que ha sido muy costoso para nuestros oponentes”, bromeó Turner.

Cuando el senador Frances Black presentó el proyecto de ley en el Senado en enero de 2018 , el grupo pro israelí Irish4Israel, con la ayuda de los abogados del Reino Unido para Israel (UKLFI), tomó medidas inmediatas y señaló a los políticos irlandeses que el proyecto de ley contravendría a la UE ley. Esto siguió siendo un punto central en los debates que siguieron en el parlamento y los medios de comunicación irlandeses.

Ignacio Wenley, abogado español para el Proyecto Lawfare, siguió con una presentación a la Comisión de la UE de que el proyecto de ley era ilegal.

Según UKLFI, el Proyecto Lawfare y la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) también enfatizaron que “las principales empresas estadounidenses con filiales en Irlanda estarían expuestas a serios pasivos y a la pérdida de beneficios fiscales según la ley estadounidense si cumplieran con el proyecto de ley”.

“Esto proporcionó una razón adicional por la cual el gobierno irlandés rechazó el proyecto de ley, además de reforzar la objeción bajo la ley de la UE, ya que exacerbó las posibles responsabilidades de Irlanda por las infracciones de la ley de la UE si el proyecto de ley fuera promulgado”, dijo UKLFI.

Turner dijo que la pronta acción sobre el proyecto de ley, el análisis detallado de cómo viola la ley de la UE y la posibilidad de un contra boicot de Irlanda por parte de Estados Unidos tuvieron un impacto significativo en los resultados finales.

Turner agregó que el proyecto de ley podría haberse convertido en ley salvo por “un requisito en la constitución irlandesa de que un proyecto de ley para la apropiación de dinero público debe ser aprobado por el Primer Ministro, y el gobierno minoritario dirigido por el Primer Ministro Leo Varadkar y el Viceprimer Ministro Simon Coveney se negó a aprobarlo porque era ilegal “.

“No sé si el proyecto de ley se habría detenido sin nuestra participación”, dijo. “Es posible que el gobierno irlandés y / o la Comisión de la UE hubieran recogido la incompatibilidad con la legislación de la UE sin nuestra ayuda. Pero tal vez no lo sean.

‘Una línea alternativa de ataque’

El nuevo gobierno irlandés que tomará juramento llegará en un momento en que el país, como muchos otros a nivel mundial, enfrenta ramificaciones económicas como resultado de la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, Irlanda también tomará asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2021, dando al país una voz descomunal en el escenario internacional.

Sin embargo, dada la afinidad irlandesa por la causa palestina, muchos en los círculos judíos y pro-israelíes siguen preocupados de que el país pueda terminar imponiendo represalias contra Jerusalén por su plan de aplicar la soberanía a partes de Judea y Samaria en las próximas semanas.

“Vemos la anexión como una violación del derecho internacional que es peligrosa y requiere una respuesta”, dijo recientemente el embajador irlandés en Israel, Kyle O’Sullivan, a Times of Israel . “Pero no emitimos amenazas; no emitimos advertencias “.

Al mismo tiempo, los grupos en Irlanda también pueden intentar continuar presionando el proyecto de ley de boicot. Si bien Turner tenía la esperanza de que los grupos antiisraelíes “se vean disuadidos por algún tiempo por este costoso revés”, reconoció que “bien podrían intentarlo de nuevo con un proyecto de ley similar en Irlanda o en otros lugares”.

“Probablemente buscarán una línea de ataque alternativa”, dijo, como “persuadir a Irlanda y otros países para que reconozcan un ‘Estado de Palestina’ si Israel sigue adelante con la propuesta de extender la ley israelí a partes de Judea y Samaria”.

Con información de United For Israel