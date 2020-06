Comunidad judía post Covid

Pensemos en la experiencia comunitaria y religiosa judía en los pasados tres meses y en especial a la luz de este cuarto mes que se inicia con experiencias desconocidas. Cuando la realidad era binaria, la opción fue cerrar los templos y las comunidades y pasar, tecnología mediante (una bendición de nuestro tiempo), a un contacto virtual. Cerramos los edificios, dejamos de hacer ceremonias, y aquellas imprescindibles se hicieron en condiciones desconocidas para nuestra generación. Cada comunidad o congregación mantuvo el contacto con sus miembros de la forma que entendió más adecuada; pero a todos nos unía el espanto.

Es hora que nuestros pasos tejan el laberinto que nos lleve del espanto al amor (está claro que estoy parafraseando a J.L. Borges en su poema “Buenos Aires” de 1963); no el laberinto griego sino el aprendizaje judío que supone esta nueva y reeditada travesía del desierto, para enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestro destino. ¿Cómo volveremos a abrir los edificios si aun nada ha terminado, si no sabemos si habrá una enésima plaga en nuestra historia y la de la Humanidad? Somos un poco como el pueblo que, en el desierto, escuchó a los espías y no supo qué versión escuchar: la de los diez, o la de Josué y Caleb. Ha pasado mucho tiempo y la dicotomía absoluta entre la fe ciega y la incredulidad absoluta está largamente perimida; hoy sabemos mucho más y eso hace todo mucho más complejo.

Por Ianai Silberstein.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.