Bioética en tiempos de Coronavirus

Bioética y pandemia en medio de una deontología médica, donde la edad no es un criterio de ajuste a considerar a la hora de dar la prioridad de atención a un paciente en gravedad, ni mucho menos la religión, la clase social o la ciudadanía. Es el criterio de sobrevida, lo que llevará al médico a tomar está difícil decisión. El doctor Fishel Szlajen compartió está mañana su opinión acerca de la carga y la complejidad que atañe a los profesionales de la salud en momentos de pandemia como los que se están viviendo en la actualidad.

Szlajen nos narra cómo el profesional y su conciencia se encuentran en una disyuntiva, y como gracias al apoyo de la comunidad médica se establecen protocolos que además de garantizar al paciente un trato seguro, reduce la tensión que puede generar este trance entre la tríada de pacientes y médico.

El rabino, al pertenecer a la Pontificia Academia para la Vida, y estando en las puertas de las religiones monoteistas como el mismo se refiere con orgullo, comenta que han elaborado y firmado el protocolo sobre qué hacer antes la urgencia médica donde el profesional de la salud tiene desgraciadamente que decidir frente a la angustia, la falta de recursos,a quien darle el recurso vital, y a quien no. Pero y cómo se enfrenta el personal de la salud,ante la amenaza de un colapso en el sistema, cómo proceder con cada uno de los enfermos, a lo que el nos cuenta, la clara situación que se está manejando hoy día de cuando le llegan dos pacientes u si se tiene sólo un respirador dónde vos los necesitan por igual.

Ante esto, han portado por hacer todo un protocolo académico basado en principios universales para aplicar y resolver en estás situaciones dentro de los hospitales, a lo que ellos llaman deontología médica ,el conjunto de principios y reglas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, para evitar a toda costa arbitrariedades así como subjetividades y hacer que las cuestiones Morales y éticas ya estén resueltas para que el doctor haga su labor y pueda responder rápidamente de acuerdo a una normatividad que está asegurando mantener los códigos éticos, y que ya tienen sus antecesores en Núremberg, Helsinki e incluso Brooklyn , esto se ha visto desde mediados del siglo XX, y según nos explica el Dr.ha alcanzando un punto en el que se ha elevado a proyecto de ley aunque se encuentra en la infructuosa espera de determinados intereses políticos, porque como todos bien sabemos, éstos no son necesariamente los intereses de la gente.

Tengo ahora la grata noticia -enfatiza Szlajen-, la legislación le va a dar el beneplácito, pero está nota, como ya bien se decía en algunos documentos que han salido ya publicados, pretende dividir por lo menos está situación tan crítica en la que se encuentra el profesional médico, cuando se presentan dos personas con la misma gravidad y simultáneamente se pretende dirimir a quien le darán el recurso vital y que no sea por medios aleatorios como tirar una moneda al aire.

Los criterios como para esos casos, según nos narra, dependerán de la normatividad ética y los principios establecidos ,donde la prioridad de atención será por orden de contacto con el centro médico,es decir que el doctor no puede posponer a una persona que ya ha sido atendida por otra que posteriormente ha de llegar; por otra parte, nos explica que estos protocolos se enfocan en la premisa de que la prioridad es poner la gravedad del paciente en acuerdo con la deontología médica,y la propia funcionalidad del médico tratante, entonces, éste deberá priorizar de acuerdo al juicio médico considerando al paciente que tenga mayor sobrevida, es decir, aquél que tenga mayor probabilidad realizarle una acción terapéutica,son que esto signifique que al otro paciente se le abandone, sino por el contrario, deberá permanecer bajo determinados cuidados paliativos,pero reitera que la prioridad la tendrá aquel que tenga mayor probabilidad de ser curado. Ahora bien ,recalca algo muy importante, y esto es el hecho de que ninguna de estas prioridades debe ajustarse por la edad, la edad no es un criterio de ajuste de prioridades así como tampoco los son la clase social, ni la religión,ni mucho menos la ciudadanía o la nacionalidad. Pero sobretodo la cuestión de la edad,como ya vimos en otros países tales como los europeos,o en Suecia y Estados Unidos, dónde han tenido este criterio utilitarista social, en donde lo han puesto hasta por escrito, que las personas mayores ,queda están en los geriátricos no se les traslada y se prioriza a las personas de 20 a 45 y 50 años ya que estos tienen mayor productividad social.

De acuerdo con la experiencia del doctor Fishel Szlajen y según su juicio, la edad es un componente más y no un factor determinante, la llegada simultánea de dos pacientes de diferentes edades debe obedecer en su caso si requerir de tomar una decisión, ser crítico y elegir al que tenga mayor posibilidad de cura,pero nunca elegir por calidad de vida; y ahí es donde cabe hacer la diferencia, está muy clara la situación, mayor posibilidad de sobrevida la tendrá aquel que yo pueda curar con el instrumental,el conocimiento y sus propias posibilidades; es decir yo como médico no puedo ajustar una decisión entre tres personas de 80 años y una de 25 sólo por pensar que esté de 25 vaya a vivir más que lo que les queda de vida a los otros tres de 80 aún juntando los años , siendo que se encuentran dentro de la misma gravedad.

“El criterio de ajuste por calidad de vida -dice Szlajen-, es un criterio utilitario que no entra en ninguna normativa ética, aquí estamos hablando de humanismo y sí el criterio de sobrevida que está basado es a quien yo tengo posibilidad de curar más allá de si está persona tiene o queda con patología permanente o con morbilidades, eso ya no nos confiere, se trata de su oportunidad de seguir con vida, no de apagar su camino”, finalizó el doctor.

Definitivamente estamos ante un tema de mucha controversia pero como enfatiza el doctor, primero está la vida, ante todo.

Por Audrey Salome (colaboradora)

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.