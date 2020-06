Los Pixies pospusieron su concierto en Israel para 2021 por coronavirusº

La banda estadounidense debía presentarse el 14 de julio, como parte de su gira europea, pero su programación completa fue aplazada debido a las restricciones por el coronavirus. La fecha fue reprogramada para el 13 de julio del año próximo en la Expo de Tel Aviv.

La banda de rock estadounidense Pixies pospuso por un año su concierto en Israel originalmente programado para mediados de julio debido a la pandemia de coronavirus, confirmaron los organizadores el martes.

El grupo de rock alternativo tenía previsto presentarse el 14 de julio en la Expo Tel Aviv, como parte de su gira europea. Sin embargo, toda la programación de la banda debió ser postergada ya que no se prevé una próxima eliminación de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus a espectáculos masivos.

El concierto tendrá lugar el 13 de julio de 2021 en la Expo Tel Aviv, con las mismas entradas ya adquiridas por el público, informó la compañía productora. El productor israelí, Shuki Weiss, señaló que cada espectáculo que lograron postergar en lugar de suspender, es una “victoria”.

“Haremos todo lo posible por encontrar soluciones para aquellos que no están conformes con la nueva fecha, pero lamentablemente tenemos que pedirles paciencia mientras intentamos adaptarnos a la nueva realidad impuesta a nuestra industria”, expresó Weiss.

Los Pixies dieron su salto a la fama en 1999 cuando su canción “Where Is My Mind?” apareció en la película “El club de la pelea”.

La banda iba a presentarse por primera vez en Israel en el año 2010. Pero luego del incidente entre soldados israelíes y manifestantes propalestinos en el buque “Mavi Marmara”, que se dirigía a Gaza, y sus consecuentes críticas internacionales, el grupo decidió suspender su espectáculo. Finalmente brindaron un concierto en Israel cuatro años más tarde en un festival de música en Tel Aviv y en 2017 en Cesarea.

Con información de YNET.