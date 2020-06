Los cómplices de la degradación de las democracias hoy por los populismos

¿Quiénes fueron los colaboracionistas del Holocausto ayer en el nazismo?

La periodista Anne Applebaum, columnista para The Washington Post y en The New York Review of Books, autora de ‘Gulag’, libro galardonado con el Premio Pulitzer, ha publicado un extenso artículo titulado ‘La historia juzgará a los cómplices de Donald Trump’.

¿Los populismos de derechas y de izquierdas existirían sin sus cómplices que contribuyen a la degradación de las democracias?

¿El Holocausto fue el peor genocidio de la Historia de la Humanidad por culpa de quiénes fueron los colaboracionistas del nazismo?

¿El Gulag fue tan grave a raíz de sus copartícipes que apoyaron al estalinismo?

Por Xavier Torrens.

