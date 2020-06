En Israel prorrogan por ley el decreto de emergencia por el Covid 19

La semana pasada se aprobó legislativamente la prórroga del DNU emitido en marzo por el Gobierno israelí, con motivo de la emergencia del COVID 19.

El DNU mencionado fue establecido en virtud de la Ley Básica que regula las atribuciones del Gobierno israelí, normativa que es de excepción, que tiene una vigencia de 3 meses, salvo que se produzca su prórroga mediante una ley dictada por el Parlamento. La ley Básica mencionada otorga al poder ejecutivo esa prerrogativa en situaciones de emergencia, y en los siguientes casos: con el fin de proteger al estado, la seguridad pública, o el mantenimiento del suministro de los servicios esenciales.

El vencimiento del periodo de validez de la norma había dejado a las autoridades públicas israelíes sin herramientas legales para imponer las medidas extraordinarias necesarias para el manejo del Covid 19, como ser: La limitación de aglomeramientos, cuarentenas, la imposición de restricciones en el espacio público, etc.

Es así que la Kneset, Parlamento israelí, prolongó por 45 días la vigencia del DNU oportunamente dictado por el gobierno anterior, pero introdujo 2 grandes modificaciones:

Se eliminó la facultad que tenía la policía de allanar propiedad privada sin orden judicial, y se transformó la posibilidad de imponer penas privativas de la libertad por el incumplimiento de las medidas restrictivas por sanciones pecuniarias.

Hay que recordar que en Argentina los DNU (decretos de necesidad y urgencia), como por ej, los dictados por Covid 19, fueron incorporados por la constitución de 1994, y sólo deben dictarse en situaciones excepcionales, cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Además, no pueden dictarse decretos que legislen sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.1

Al igual que los decretos comunes, son dictados por el presidente, pero en acuerdo general de ministros. Esto significa que todos los ministros y el jefe de Gabinete deben participar en la creación del DNU.

Una vez dictado el decreto de necesidad y urgencia, el jefe de Gabinete debe dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso (integrado por 8 diputados y 8 senadores) en un plazo no mayor de 10 días. Esta comisión tiene que elevar un dictamen y enviarlo a cada Cámara legislativa para su tratamiento, también en no más de 10 días. Cabe destacar que, en este tiempo, el DNU tiene plena vigencia.

Cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente. No obstante, quedan a salvo los derechos adquiridos mientras la norma estaba en vigencia.

Por Darío Sykuler

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.