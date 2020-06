La comunidad LGBT le presentó a Rivlin un índice sobre la actitud hacia los gays en Israel

Con motivo del inicio del mes del orgullo gay, la Asociación LGBT le presentó por primera vez al presidente de Israel, Reuven Rivlin, el “Índice del Orgullo por Municipio”, que clasifica a 29 ciudades en Israel de acuerdo con su actitud hacia la comunidad LGBT y con la atención a sus necesidades el año pasado. Las mediciones de los municipios se realizaron en base a decenas de preguntas divididas en seis categorías: bienestar, educación, infraestructura, visibilidad, seguridad y cultura. Entre otras cosas, se examinó si las ciudades adaptaron diversos formularios para familias LGBT, si existe una atención adecuada para los miembros de la comunidad y si las autoridades apoyaron o rechazaron la realización de la Marcha del Orgullo. Rivlin se opuso a la terapia de conversión para homosexuales, y dijo que las mismas “deben retirarse de la agenda social en Israel”.

Los datos del índice muestran, como se esperaba, que el municipio de Tel Aviv-Jaffa ocupa el primer lugar en relación con la comunidad LGBT. El municipio es líder en las áreas de infraestructura (junto con Haifa) y bienestar (junto con Beer sheba). Tel Aviv-Jaffa opera y financia el Centro del Orgullo, sitio que está detrás de diversas actividades, eventos, iniciativas comunitarias, lugares de voluntariado y servicios para toda la comunidad gay, que incluye clínicas, centros de empleo para las personas transgénero y familias LGBT, y más.

Un miembro del ayuntamiento y titular de la cartera LGBT en Tel Aviv-Jaffa manifestó: “Estoy orgulloso de recibir esta distinción oficial en nombre de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa, que proporciona a sus residentes LGBT el ámbito más acogedor y de calidad en Israel”.

En segundo lugar, se encuentra el municipio de Rishon Lezion con un puntaje particularmente alto en el campo de la cultura, ya que ha organizado decenas de eventos del orgullo LGBT y actividades culturales y explicativas para los trabajadores. La municipalidad coopera plenamente con la comunidad gay de la ciudad, brindando servicios de asistencia social, soluciones específicas para la comunidad y capacitación para el personal de educación sobre asuntos LGBT.

En tercer lugar se encuentra el municipio de Givatayim, que ha emitido una “Declaración de Igualdad y Tolerancia” para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad gay en la ciudad. Además, recientemente estableció un centro de apoyo para padres y madres transgénero y convocó a todos sus trabajadores y miembros del personal educativo para recibir información sobre asuntos relacionados con la atención a la comunidad LGBT.

En el cuarto lugar está el municipio de Ramat Gan, que se encuentra en los primeros puestos en asuntos de visibilidad y seguridad. La ciudad promueve las necesidades de la comunidad en las áreas de bienestar y educación, y el año pasado colgó más de 100 banderas gay, pintó bancos y señales de tránsito con los colores del orgullo y colocó una bandera LGBT en el mástil del ayuntamiento antes de la semana del orgullo en la ciudad.

En los puestos quinto al décimo se encuentran los municipios de Kfar Saba (que lidera en el ámbito de la educación), Beer Sheba, Haifa, Ramat Hasharon, Kiryat Bialik y Raanana.

La municipalidad de Haifa, que se encuentra en el séptimo lugar, opera el centro comunitario LGBT en la ciudad. El sitio brinda servicios de apoyo y atención, ocio, empoderamiento y acceso al público gay y a sus familias en la ciudad. En el área de bienestar y tratamiento hay un trabajador social para miembros de la comunidad y una clínica psicosocial. Además, el Departamento de Educación y algunos departamentos de asistencia social han realizado ajustes en varios formularios de registro.

El municipio de Jerusalem se encuentra en la parte inferior del ranking, en el puesto 22, y es la ciudad grande con el puntaje más bajo. Según los datos brindados, el municipio no realiza actividades para el público LGBT, no se dirige a la comunidad en las plataformas urbanas y no brinda servicios básicos para las necesidades de las personas homosexuales. Además, el municipio no participa en absoluto en la financiación del mes del orgullo y la tolerancia en la ciudad ni financia a Habait Hapatuach, una organización LGBT en Jerusalem.

En la parte inferior del ránking, entre los puestos 27 y 29, se encuentran Bat Yam, Pardes-Hana y Nahariya, que se negaron a responder el cuestionario.

Según los datos, 20 municipios proporcionaron capacitación sobre asuntos LGBT al personal educativo, en tanto que 16 cuentan con un funcionario encargado de los temas de la comunidad gay. Además, 17 municipios han financiado el evento del orgullo gay y alrededor de 20 colocaron banderas LGBT en los espacios públicos.

Rivlin: “No hay necesidad de brindarle un tratamiento a una persona sana”

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, luego de recibir el informe en la residencia del presidente, afirmó: “Los gobiernos locales en Israel dan lugar al optimismo. En muchos municipios hay coaliciones que dependen de las colaboraciones entre los diversos sectores que conforman la sociedad israelí: seculares junto a religiosos y ultraortodoxos y judíos junto a árabes. Los jefes de los municipios señalan dos logros principales: el primero es la alta puntuación que recibieron en el Índice del Orgullo por Municipio, que muestra un éxito significativo en la mejora del bienestar de los residentes de la comunidad LGBT”.

El presidente también apuntó contra el asunto de la terapia de conversión para homosexuales. “Cuando hablamos de LGBT y la terapia de conversión, lo hacemos como si estuviéramos hablando de enfermos. Pero no hay necesidad de tratamiento para una persona que está completamente sana. La definición ‘terapias de conversión’ debería quitarse de la agenda social de Israel”, expresó.

La presidenta de la Asociación LGBT en Israel (Aguda), Hila Far, agregó: “Cada ciudad debe brindar una respuesta a todos los habitantes que residen en ella, y nos complace ver todo lo que se hace por los miembros de la comunidad LGBT. Los resultados del índice demuestran que la fortaleza nacional de la comunidad gay en Israel son el producto del trabajo de las organizaciones en todo el país que nosotros acompañamos con la colaboración de los ayuntamientos. En momentos que las personas LGBT aún enfrentan fobia, odio y discriminación sólo por su orientación sexual e identidad de género, debemos garantizar que el orgullo y la tolerancia lleguen a todos los lugares y sectores. Nos alegra poder trabajar estrechamente con las autoridades locales para promover las necesidades de la comunidad LGBT y anunciamos que continuaremos llevando nuestras voces a todas partes hasta que haya plena igualdad de derechos”.

Con información de YNET.