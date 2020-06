Respeto por el pasado, reconocer el presente, pensar el futuro

Hace 104 años el Secretario británico de Asuntos Exteriores Arthur Balfour firmó un documento que establecía que el Gobierno de Su Majestad veía favorablemente el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Esa carta se escribió en base a una propuesta del Dr. Jaim Weizmann a pedido del movimiento sionista.

20 años después, en 1936,el gobierno británico nombró una comisión investigadora presidida por Lord William Peel, la cual decidió dividir esa tierra para dos naciones soberanas. Los judíos estuvieron de acuerdo. Los árabes rechazaron la idea y el proyecto.

10 años después, el 29 de noviembre de 1947,la Asamblea General de Naciones Unidas votó por mayoría una partición, conformando un Estado judío y un Estado árabe.La Liga Arabe rechazó la resolución de la ONU, y su vocero Jamal al-Husayni, declaró , y así consta en actas que “la línea demarcatoria de la Partición será una línea de sangre y fuego”.

Allí comenzó la invasión árabe a Israel, derrotada a pesar de su superioridad numérica. Y después siguieron guerras, terrorismo, pre acuerdos y acuerdos que trajeron luz un segundo y oscuridad enseguida porque el liderazgo árabe siempre pensó que el objetivo de borrar a Israel del mapa era mucho mejor posibilidad que cualquier negociación.

El pueblo árabe sufrió y sufre de esas decisiones, salvo la lucidez de Sadat y Hussein padre, que entendieron que un acuerdo de paz con Israel era y es el camino adecuado. Pero, la población árabe ni siquiera debió haber sufrido la derrota de 1947. ¿Qué quiere decir esto?. Lo siguiente. En un documento escrito en 1944,titulado “A nuestros vecinos árabes”, que se entregó a la UNSCOP ,la Comisión de la ONU que propuso la estructura de la Partición, Menajem Begin, muchos años antes de ser Primer Ministro, planteó posibilidades muy diferentes a las situaciones que sobrevendrían después. Begin escribió en 1944 que el único conflicto que árabes y judíos tenían por delante, era liberarse del Mandato Británico.

Textualmente, Begin escribió: ”Esta guerra no es contra ustedes. No los vemos como enemigos. Queremos verlos como vecinos. No estamos aquí para destruir sus vidas. Esta tierra tiene espacio suficiente para sus hijos y nietos y para millones de judíos que no tienen vida si no es en esta tierra. Todos tendremos derechos civiles, el hebreo y el árabe serán nuestros idiomas oficiales, los lugares santos serán honrados, habrá educación para todos a fin de que no exista analfabetismo en la tierra de la Biblia. Basta de epidemias en nuestros pueblos y ciudades. Desarrollaremos la agricultura y viviremos en edificios, no en carpas. Tendremos agua y luz, y podremos construir un hogar para compartirlo en paz y con diálogo. Pero eso depende de ustedes porque nosotros les extendemos la mano para compartir y convivir”.

Lo que sucedió ya lo conocemos. Tanto que hoy casi nadie recuerda que esa carta de Begin fue escrita tres años antes de la Partición.

Y ahora estamos en junio de 2020. Con anuncios que puede producirse una denominada anexión de territorios por parte de Israel en pocas semanas. Con Hamas, Hezbollah amenazando como si su propia existencia ya no fuera un peligro dentro y fuera de Medio Oriente. Con la Unión Europea presionando sin que parezcan entender qué es lo que hay que discutir.

¿Cuál es el problema con el término «anexión» que está hoy en el centro del debate político?.Hacemos nuestras las recientes explicaciones del ex Director General del Ministerio de RREE de Israel Dr. Dore Gold:

“El 10 de julio de 1967, Israel acababa de incorporar el este de Jerusalem al oeste de Jerusalem. Pakistán redactó una resolución en la ONU, llamando a esto «anexión». El Ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, escribió al secretario general de la ONU, diciendo que este lenguaje estaba «fuera de lugar». Tenía un problema específico con el término «anexión», prefiriendo la «extensión de la ley y jurisdicción israelíes» al este de Jerusalem.

El Comité Internacional de la Cruz Roja define la «anexión» como «un acto unilateral de un estado a través del cual proclama su soberanía sobre el territorio de otro estado» ¿Pero pertenecía Cisjordania a «otro estado», cuando solo el Reino Unido y Pakistán reconocieron la soberanía jordana allí?.

Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la anexión es un crimen de guerra. Es un subconjunto de la agresión. Entonces, le pregunto: ¿Israel debería aceptar ponerse en ese contexto? La Unión Soviética intentó que nos tildaran de agresores en 1967 en el Consejo de Seguridad de la ONU y luego en la Asamblea General, pero fracasó en ambos.

En 1967, cuando Israel capturó Cisjordania, era evidente que no era un agresor, sino que era una víctima de la agresión y actuaba en defensa propia”.

Habiendo recordado brevemente el pasado y luego el contexto del presente, nos queda por ver cuál podría ser el futuro, al menos cercano.

La pandemia tiene atrapado a todo el mundo y restringe fuertemente cualquier movimiento político en todos los tableros: regionales y mundial.

Los Estados árabes más cercanos a Israel están en medio de una recesión tal que los convierte en gobiernos muy inestables, y con ese contexto se van a alinear contra cualquier acto político de Israel a fin de salvar sus status quo.

Israel también sufre económicamente, como todos, a raíz del Covid 19,y resulta claro que en un marco de recesión, tener que duplicar o triplicar el gasto en seguridad para hacer frente a las agresiones que llegarían desde Gaza y el sur del Líbano, y lidiar con un escenario político internacional muy agresivo, es una sumatoria de alto riesgo. A la cual se agrega que nadie puede decir que la pandemia ha finalizado ni de cerca.

Estados Unidos está a cinco meses de las elecciones y la pandemia ha sido devastadora en fallecidos, pérdida de trabajo, además de un escenario de enfrentamiento racial que esta semana volvió a tener un nuevo y trágico episodio de muerte en Atlanta.

Begin tenía razón en 1944. Extender la mano y construir juntos era la solución y un deseo real. Casi 4 décadas después, Sadat le dio la razón. Pero las excepciones son eso: hechos aislados. Los que hoy entienden que la paz es posible, no se sienten fuertes para hacerlo. Los que lucran con la violencia permanente están listos para lucrar más aún. Por lo tanto, es nuestra opinión que hoy es momento de esperar. Ya llegará el momento de demostrar argumentos y razones. Sin pandemia y enfrentando argumentos con razones y hostilidad con firmeza.

Por Eduardo Kohn.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.