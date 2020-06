El Centro Wiesenthal repudió la designación chavista de un negador del Holocausto para el Consejo Electoral venezolano

“Luis Fuenmayor Toro, defensor de los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, y acusado de abusos contra su propio hijo, es un reconocido negador del Holocausto y deslegitimador serial de la existencia de Israel”, señaló la institución dedicada a la lucha contra el antisemitismo.

El Centro Simon Wiesenthal repudió este lunes la designación del régimen chavista de Luis Fuenmayor Toro, un negador del Holocausto, como miembro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aunque aseguró también que “no sorprende” esta conducta de la dictadura de Nicolás Maduro.

Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, no esconde su posición negacionista. Repetidas veces se enfrascó en discusiones sobre el tema en las redes sociales. “La inexistencia del Holocausto está más que documentada. No hay sino que leer “La Mentira de Ulises”, de Rassinier, “El Mito de los seis millones”, de Hoggan y el libro de Ilan Pappe, para saberlo. Holocausto hay hoy en Palestina; en vivo y en directo”, escribió en su cuenta de Twitter el 22 de enero de 2019.

“Fuenmayor Toro, defensor de los grupos terroristas Hamas y Hezbollah, y acusado de abusos contra su propio hijo, es un reconocido negador del Holocausto y deslegitimador serial de la existencia de Israel”, señaló el Centro Wiesenthal en un comunicado de prensa este miércoles, y advirtió que las manifestaciones de Fuenmayor Toro fueron reiteradamente atacadas por la comunidad internacional, censuradas por las redes sociales por exceder la libertad de expresión y rechazadas hasta por la Embajada Alemana en Venezuela.

“El régimen chavista se une a Irán en una política estatal que reivindica la negación del Holocausto. De ahí a atacar a los judíos contemporáneos en todo el mundo hay un solo paso”, señaló el centro. “Los atentados a AMIA en Buenos Aires y a Alas Chiricanas en Panamá, en 1994, con más de 90 muertos y más de 300 heridos en conjunto, son una prueba palpable de ello”, explicó el Director del Centro para América Latina, Dr. Ariel Gelblung.

“El Holocausto es una mentira, hagámoslo realidad … La política iraní consistía en expandir la red terrorista de Hezbollah, en todo el continente americano, como afirmó el asesinado fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, desde Argentina pasando por Trinidad hasta Surinam con base en Venezuela”, añadió el Director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, Dr. Shimon Samuels.

El chavismo volvió a violar la Constitución de Venezuela el pasado 12 de junio y designó a sus propias autoridades electorales de cara a las elecciones parlamentarias. Uno de los designados, el nuevo rector suplente, es el cirujano Luis Fuenmayor Toro.

Su comentario del Holocausto en Twitter en enero de 2019 no pasó inadvertida y recibió una oleada de críticas. Sin embargo, no recapituló y fue contestando a varios de los usuarios indignados que marcaban su claro antisemitismo. “Montaron todo un truculento cuento que desde el principio fue negado por los testigos reales de los hechos. Los hornos de quemar cadáveres fueron transformados en hornos de quemar seres vivos y así por el estilo”, siguió.

Además, el flamante rector suplente del órgano encargado de velar por la transparencia electoral venezolana, señaló que “el llamado ‘Holocausto’ sirvió para que se cometiera el atropello más grande de la historia: el desalojo de los palestinos para fundar Israel”.

El funcionario de Maduro dice no tener nada en contra de los judíos, sino en contra de los sionistas, pero esgrime una de las peores formas de antisemitismo: la negación del Holocausto.

Además de negacionista, Fuenmayor Toro también está acusado de pedofilia. Según el diario venezolano El Nacional, hace nueve años fue denunciado de abuso sexual contra su propio hijo.