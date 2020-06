“La población no debe confiarse”

Roberto Chuit es Doctor en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Yale en Estados Unidos, Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, y en diálogo con Radio Jai explicó cuál es la situación actual en nuestro país con respecto a los contagios de coronavirus.

Argentina está en un momento de duplicación de casos; anteriormente había llegado a un momento en que la duplicación de casos se producía cada 25 días y por distintas circunstancias. El virus ha afectado distintas áreas, en este momento, el tiempo de duplicación se ha reducido prácticamente a la mitad, es decir que está ocurriendo cada 12 o 13 días. Esto está dado fundamentalmente por un mayor movimiento de la gente, por una mayor transmisión comunitaria.

En la actualidad a partir de estos brotes que se han dado en varios puntos del país por distintas circunstancias, ya están representando el 5% de los casos que se producen y en la mayoría de ellos se han dado a partir del no cumplimiento de las pautas básicas.

“Confunde mucho a nuestra población; nosotros estamos viendo como si fuera la película de volver al futuro, vemos a Italia que abre sus puertas, España abre sus puertas, pero ellos tuvieron la crisis prácticamente a fines de febrero, marzo; es decir, eso lo tuvieron hace dos meses y estuvieron prácticamente noventa días en una situación de riesgo. Nosotros, si bien comenzamos un confinamiento temprano, estamos teniendo muchísimos menos fallecidos, pero si no nos cuidamos, vamos a ver las dificultades”, expreso el especialista

Algunos profesionales han indicado que el virus podría tener menos letalidad o menos “contagiosidad”, o menos capacidad de hacer daño con el paso del tiempo. Sin embargo, Chuit advierte que todavía, no se lo está viendo en profundidad. “En realidad ese cumplido, que lleva aproximadamente 200 días entre nosotros, lo estamos aprendiendo a conocer, en general todos los virus tuvieron procesos de autolimitación y reducción, como pasó fundamentalmente con los coronavirus almer seltar que son parientes y tenían una mortalidad mucho más alta que este virus, y una transmisión menor, pero también es cierto que este es un virus con alta transmisibilidad, que aparentemente no ha disminuido el nivel de contagio. Podemos ver lo que ha pasado en Chile, o lo que están pasando en algunas regiones de Colombia, del mismo Brasil o nosotros, que si usted se fija hace diez días estábamos hablando en total de 400, 500 casos diarios y el día de hoy estamos hablando de más de 1500 casos diarios”.

Chuit no se confía del virus. Aconseja tomar ciertas precauciones, por lo menos en el hemisferio sur. “A lo mejor, la foto que estamos viendo de Europa se podría parecer eventualmente más a la situación en la que podremos estar en septiembre-octubre”.

Lo importante en esto -reitera el médico- es que la población no debe confiarse y fundamentalmente utilizar las medidas de protección que han demostrado ser efectivas en gran parte del mundo, con respecto al uso de las mascarillas y si no es imprescindible, no salir de la casa. Si salimos, salgamos con protección, mantengamos el distanciamiento físico entre nosotros, no tomemos bebidas de un mismo recipiente, tratemos de no estar en lugares cerrados, tratemos de no repetir los errores que estamos viendo, y de esa forma podremos ir recuperando mejor nuestras actividades y cuidándonos cada uno de nosotros Eso nos va a permitir cuidar a nuestros semejantes y a nuestra sociedad.

