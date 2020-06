“Argentina es el único país del mundo en el que no se motiva a la agroindustria”

El Director de CONFIAGRO y Exministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, en diálogo con Radio Jai, narró sobre lo que está sucediendo con la empresa Vicentin.

Sarquís comenzó explicando que Vicentin es un grupo empresario muy importante de la Argentina, con varias unidades de negocios y lo que aparece en la opinión pública ahora es una parte de la empresa, la más grande, con una deuda muy importante, por eso está en concurso. Lo que está haciendo el Estado es una intervención/expropiación, por lo que empezó este ruido los últimos días, y la gran preocupación es por las consecuencias que ello podría generar.

El Director de CONFIAGRO dijo que hay muchas empresas que están atravesando concursos o quiebras, y que es la Justicia la que actúa con los tiempos correspondientes, y que en el caso de Vicentin, la Justicia estaba y está actuando. La pregunta que se hacen muchos argentinos y de la que esperan respuesta, es la razón por la que se interviene ahora y de esta manera; por qué el Estado se puede transformar en empresario, quedándose con una parte importante de la empresa, que es el 10 por ciento de la comercialización de granos en la Argentina; y se pregunta sobre cuáles los objetivos, porque si se mira para atrás, cada vez que intervino el Estado las consecuencias no fueron tan buenas.

El Estado se lleva con las retenciones “una gran gran parte de la producción”, remarcó; es uno de los pocos lugares del mundo, en el que goza de lo llamado “derecho de exportación” para los productos de origen agro industrial, lo que resulta sumamente problemático, porque es donde tienen mayores costos permanentes los productores, que son el primer eslabón de la cadena. Y a eso se le suman lo excesivo de los impuestos: municipales, provinciales, nacionales, impuestos distorsivos, a un sector que más puede dejar renta. “Esa es la paradoja”, señala. “Es el único país del mundo en donde menos motiva en las acciones concretas, o por las herramientas que da, al segmento más importante, el motor de la economía, que es la agroindustria. Es el mayor generador de empleos, directo o indirecto de la Argentina, indicó y explicó que cuanto más exportemos, cuanto más reglas claras mostremos al mundo, más divisas van a entrar. Sobre este último punto, Sarquís opina que la visión que se muestra al mundo de un país en el que el Estado puede intervenir o expropiar, no es muy buena, y se pregunta “quién querría venir a invertir acá”.

Por otra parte, un productor agropecuario vende su producción a un dólar determinado y compra sus insumos para reponer y volver a producir, a un dólar mucho más alto, eso ya produce una pérdida inmediata, más todo lo señalado antes, como los derechos de exportación, y todos los impuestos; todo eso produce desde el principio una merma muy importante. Tampoco tienen acceso al crédito, de forma fácil, con créditos blandos, a largo plazo; todas trabas que desmotivan en el fondo, indicó.

“Al productor agropecuario no le queda otra que producir, y de hecho es lo que sabe hacer y lo único que pide son reglas claras; y la Argentina, muchas veces no tiene reglas claras de seguridad jurídicas, políticas agroindustriales en forma estables, y remarca que no es un tema de este gobierno, que viene sucediendo desde hace muchísimos años y que es algo que hay que corregir. “ No podemos estar viendo cada campaña si vamos a vender más o menos” y tomó como ejemplo lo que ocurre con esta pandemia: “Hay países que empezaron a reactivarse y comienzan a comprar alimentos al mundo, y en último mes y medio, creció la demanda de los principales países en casi un 20 por ciento, y “la Argentina tiene una posibilidad enorme de ser protagonista en esto, y no vemos que eso esté pasando”. Ahí hay un oportunidad que no estamos aprovechando”, estimó.

“En vez de hablar de soberanía alimentario, deberíamos estar hablando de seguridad alimentaria, agro alimentaria, trazabilidad, sanidad, controles de procesos para vender y exportar cada vez más y mejor”, reclamó.

Respecto de qué produce Vicentin, Sarquís, dijo que son muchos productos y subproductos provenientes de la soja, que produce aceite de maíz, de girasol; hace muchos derivados que vende a muchas otras empresas, por lo cual, está absolutamente integrado a toda la cadena agroalimentaria.

“El ser parte de la empresa no te garantiza lo que tenga que ver con el control de precios, es una falacia absoluta” declaró y agregó que lo dicho al respecto estos días proviene de “un grado de desconocimiento importante”; y que aparte eso nunca funcionó, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo, afirmó ante la consulta sobre el concepto de “soberanía alimentaria”. “Si vamos por ese camino, vamos por un camino erróneo”, sentenció.

Como conclusión Sarquís remarcó que “todo lo que tenga que ver con empresas en concurso, se maneja a través de la Ley”, que es la de Concursos y Quiebras, la vía correspondiente, y no saltar a la Justicia, por la razón que fuere. Por ello, se pregunta sobre lo que podría pasar con “un montón de empresas” después de esta pandemia y si queda un antecedente en lo que tienen que ver con “una expropiación”. Opinó que hay que ser cautos y ver lo que está aconteciendo, y dijo que la gente se empezó a manifestar cerca de la Planta de Vicentin, y le parece que “el gobierno tiene que dar más explicaciones frente a esto, para aclarar cosas”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.