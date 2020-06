La cantante árabe israelí Mira Awad critica a Rogers Waters por su apoyo a BDS

La cantante y actriz israelí-árabe Mira Awad criticó al ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, por su apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones anti-Israel (BDS).

Durante una entrevista de podcast con el grupo sin fines de lucro “Creative Community for Peace”, Awad instó a Waters, un ávido activista de BDS, a tener el “coraje” y “las bolas” para visitar Israel, actuar en el país y compartir sus pensamientos mientras está en Israel. en lugar de oponerse al diálogo entre palestinos e israelíes.

“Me encantaría tener una conversación con Roger Waters sobre lo que ha hecho … si solo me hablara. ¡Roger Waters, llámame! Awad dijo, antes de agregar apasionadamente: “No te sientes allí en Londres o donde sea que esté. Te amo Roger Waters. Admiro tu trabajo. Pero no te quedes ahí sentado y me digas qué hacer con mi palestino y mi islam israelí, ¿de acuerdo? No me digas cómo actuar … en esta compleja situación. No me enseñas qué hacer y cómo actuar. Estoy tratando de construir puentes para construir un futuro y solo quieres hablar desde allí. Gran charla. No me ayuda a mí “.

Awad protagonizó la producción de la ópera israelí “My Fair Lady” en 2002. Representó a Israel en el Concurso de Eurovisión en 2009 junto con la cantante judía israelí Noa, y ese mismo año ambos músicos recibieron el Premio de la Paz Haviva Reik por sus esfuerzos para promover la paz. y diálogo israelí-palestino. Awad también forma parte de la junta directiva de las Iniciativas del Fondo Abraham, una importante ONG árabe-judía en Israel que promueve la sociedad compartida y la igualdad.

Awad dijo además sobre el movimiento BDS: “ El movimiento de boicot : estás cortando la conversación. Estoy tratando de entablar una conversación y tú estás cortando la conversación. ¿Estás decidiendo por mí que no debería tener una conversación? Eso es grosero … Todos tienen derecho a su propia opinión. Simplemente no me gusta cuando esa opinión significa que la otra opinión no puede existir “.