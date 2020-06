Terapia digital, una opción accesible y eficaz

Scott Hartley cita dos ejemplos de cómo en el mundo digital pueden diseñarse bienes o servicios que atiendan necesidades humanas desatendidas por otros medios con motivación ética y humanística, en el excelente libro de “The Fuzzy and the Techie” (2017, pags. 130-139)

Con medicina preventiva, para la población prediabética (tipo 2) que según la Diabetes Prevention Program Research Group afecta al 8% de norteamericanos, si se modifican sus conductas y dietas el mal puede revertirse. Reduciendo el 7% de su peso corporal, reducen la incidencia de diabetes en 58%.

Sean Duffy (ex Google, Harvard y IDEO) fundó Omada Health para implementar un sistema de terapia digital. Se registra un cuestionario online con los hábitos alimenticios y de ejercicios de cada inscrito, sus tendencias sociales y emocionales, disposición al cambio, datos de su personalidad, etapa de la vida, etc. con lo que lo ubican en un pequeño grupo con similares problemas y capacidad de dar soporte. Se les asigna un coach para el grupo que con la meta de reducir 7% de su peso corporal. En el proceso todo el grupo es informado de los avances individuales, generando una presión de grupo, empatía y motivación. El 80% de los inscritos logran la meta, por lo que se les ha reconocido como el primer servicio plenamente digital que se reembolsará conforme a la ley de atención médica asequible.

En el caso de la psicoterapia digital, a bajo costo se atiende la salud mental de los pacientes, con la plataforma terapéutica “Talk-Space” creada por Roni y Oren Frank. Por 32 dólares semanales los pacientes inscritos tienen acceso al tiempo de conversación que necesiten con un terapeuta licenciado, mediante mensajes de texto, audio grabado y video. Al cabo de tres años tiene mil terapeutas certificados atendiendo a 300 mil usuarios. En vez de 150 dólares la hora de terapia tradicional obtienen un mes de terapia por 130 dólares, con la garantía de total discreción y privacidad. Esperan que esto ayude a miles de gentes que se resisten a la terapia personal, y que pueden encontrar en el anonimato de Internet una forma más llevadera de terapia (muy útil especialmente para adolescentes, veteranos de guerra, etc. que se avergüenzan de sus traumas)

Por León Trahtemberg

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.