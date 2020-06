El Likud y Kajol Labán avanzan hacia la legalización del cannabis

Los dos partidos más grandes de Israel, Likud y Kajol Labán, acordaron promover una ley para regular la legalización del cannabis en lo que definieron como un “modelo responsable que se adapte al país y a su población”. Así lo expresaron ambas facciones en un comunicado conjunto.

Además, se decidió avanzar en la reforma del cannabis medicinal para facilitarles a los enfermos el acceso al mismo y para agilizar la entrega de permisos a los productores.

El proyecto de ley será elevado por ambas facciones al comité de ministros sobre asuntos legislativos lo antes posible.

En marzo de 2017, el gobierno aprobó la reforma impulsada por el ex ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, para no discriminar a los consumidores de cannabis.

En esa oportunidad, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que la propuesta también era compartida por la ex ministra de Justicia, Ayelet Shaked. “Se trata de un proceso que debe hacerse de manera controlada y cuidada. En aquel momento Shaked había dicho que estaban abiertos al futuro en cuanto a esto y que comprendían los peligros.

El proyecto de ley será elevado por ambas facciones al comité de ministros sobre asuntos legislativos lo antes posible.

En marzo de 2017, el gobierno aprobó la reforma impulsada por el ex ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, para no discriminar a los consumidores de cannabis. En aquella oportunidad, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que la propuesta también era compartida por la ex ministra de Justicia, Ayelet Shaked. “Se trata de un proceso que debe hacerse cuidadosa y controladamente. Estamos abiertos al futuro y comprendemos los peligros, por lo que intentaremos proceder de forma equilibrada”, sostuvo Shaked en aquel momento.

En ese año, Erdan recibió las recomendaciones del comité especial que abordaba el asunto, según el cual no deberían abrirse causas penales contra los usuarios de cannabis las primeras veces que la policía los encontrara fumando en público. En cambio, se impusieron multas administrativas. La recaudación de dichas multas, se señaló en aquella oportunidad, se utilizarán para explicar y educar sobre estupefacientes y para atender a las víctimas de las drogas.

Con información de Ynet.