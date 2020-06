Coronavirus: vuelos cancelados por aquí y por allá

La paralización de la aviación comercial a causa del coronavirus llevó a cancelar un estimado de más de 1.500.000 pasajes en la Argentina, donde gran cantidad de pasajeros aceptan los arreglos propuestos por las empresas en forma unilateral, y no reclaman el reembolso, por desconocer sus derechos.

La legislación argentina contempla para casos de cancelación de viajes aéreos por causas de la compañía la devolución del dinero, como primera opción, y también el traslado de fechas o cupones de viaje (bouchers) para el mismo trayecto en un plazo acordado.

La empresa sólo puede quedarse con todo el dinero abonado cuando el pasajero canceló el vuelo por su responsabilidad y si el billete es de “tarifa no reembolsable”.

Sin embargo, en las cancelaciones por la pandemia no se puede atribuir la culpa a las aerolíneas, ya que fue una causa externa y no contemplada en la legislación argentina, que tampoco fue adaptada a la nueva circunstancia, lo que generó conflictos entre ambas partes, que a veces hasta involucran a las agencias de viajes.

Sobre el anuncio de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que agrupa unas 330 empresas aéreas, de que no podrán devolver unos 35.000 millones de dólares por vuelos cancelados a nivel mundial, señaló que, en dos grandes mercados, como Europa y Estados Unidos, se tomaron medidas.

Si bien los pasajeros desconocen tanto sus derechos como en Argentina, en Europa y USA el Estado obliga a las aerolíneas a ofrecer como primera opción el reembolso del dinero.

En marzo, la Corte Europea analizó el Reglamento 261, de 2004, sobre derechos para usuarios del transporte aéreo y concluyó en unas directrices según las cuales la pandemia es una cuestión extraordinaria.

Ese reglamento, en caso de cancelación, automáticamente prevé la compensación con una tarifa determinada según el tipo de viaje.

Obviamente que las aerolíneas no son responsables de los daños originados por la pandemia y no deben abonar las multas para los casos de cancelación, pero están obligadas a devolver el dinero de los pasajeros.

También se las habilita a ofrecer bouchers para utilizar en otro momento, vender o transferir, pero siempre junto a la opción de la devolución del dinero/ Estados Unidos hizo algo similar, mientras Brasil permite a las aerolíneas no devolver el dinero y sí ofrecer sólo bouchers.

En Israel, amén de los problemas particulares de reembolso del tráfico aéreo regular y los pasajes aéreos cancelados por la pandemia, se dio una situación muy particular con la enorme cantidad de viajes cancelados a Polonia, en las visitas anuales que son programadas para padres y alumnos, en el marco de los programas del Ministerio de Educación israelí. En un año normal promedian unas 40.000 personas, y suelen recorrer los Campos de concentración, el Gueto de Varsovia, etc. En tal sentido, y producto de su cancelación por la pandemia, se han presentado numerosas demandas colectivas contra las agencias de viaje organizadoras y las aerolíneas. En cada acción de clase se suman gran cantidad de damnificados por las mismas circunstancias, y en caso de no arribarse a algún acuerdo conciliatorio, resulta impredecible los resultados de dichas acciones, asi como la posibilidad cierta que las entidades demandadas puedan hacer frente a los reembolsos exigidos.

Por el Dr. Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.