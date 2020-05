“Nosotros por ley religiosa debemos seguir los dictámenes del país donde estamos viviendo”

La insensatez tiene cara de hereje y puede no tener límites precisos, tiene relación directa con la inmadurez, la falta de reflexión y hasta de cordura. El sujeto insensato suele poner en riesgo su vida y la de los otros. Es decir, no sólo compromete su propio bienestar sino el bienestar general.

Con respecto al “ius puniendi”, como aspecto central de soberanía de los Estados modernos, en nuestra República Argentina se rige por el principio de territorialidad de modo que, resultan aplicables las normas de nuestro corpus de leyes a los hechos que ocurran en el ámbito territorial de nuestra República o en los lugares sometidos a su jurisdicción, independientemente de la nacionalidad de los sujetos y hasta de su calidad de domiciliados o transeúntes.

Lo mencionado no tiene que ver con otro factor que no sea el elemento objetivo, es decir, el territorio donde acaece el hecho. Menos aún tiene que ver con si el sujeto individual o comunitario está de acuerdo o no, tampoco con la religión que profese porque eso sí que forma parte de la autodeterminación individual de las personas.

Pero lo que no puede someterse al libre albedrío son las normas y las normas tiene un alcance determinado por nuestros códigos de fondo, tal como el penal o el civil y comercial. De ningún modo, están a expensas de nuestros gustos, inclinaciones o credos porque iría en contra de la naturaleza de las instituciones de la Nación y nos situaríamos al margen de la ley.

Resultaron escandalosas las imágenes de los casamientos celebrados violando lo establecido por los decretos en el marco de la existencia de la pandemia que estamos viviendo pero también ilógicas y difíciles de comprender hasta desde los principios del judaísmo porque como nos aclara el mismo Gran rabino sefaradí de Argentina, Isaac Sacca “que está escrito claramente en el Talmud que cuando la salud y la protección del prójimo o de los ciudadanos está en juego, eso desplaza cualquier práctica de cualquier mandamiento, No existe el cumplimiento de cualquier mandamiento de la Torá cuando éstos contradicen la salud propia o del prójimo”.

Se refiere al “Uvajarta Ba Jaim” que tiene su traducción en “Elegirás la vida”. (Devarim / Deuteronomio 30:19), la regla básica del judaísmo que aprenden los chicos en el colegio porque la vida es el regalo de D-os y hay que cuidarla por sobre todas las cosas.

Enfatiza el Gran rabino que están todos los templos del mundo cerrados y en la Argentina también. Dice: “Nosotros por ley religiosa también debemos seguir los dictámenes del país donde estamos viviendo, del gobierno, de las autoridades legales, democráticas que establecen cuál es la conducta que hay que tomar”.

Insiste el Gran rabino en aclarar a toda la comunidad que el judaísmo establece que lo más sagrado es la vida humana y se refiere al comunicado que emitieron en rechazo absoluto a lo acaecido y manifiesta también que dentro de la comunidad, aún antes de que rigieran los decretos de necesidad y urgencia referidos a las conductas en el marco del Covid 19, ellos habían tomado ciertas medidas de precaución y salvaguarda del bien más preciado que para todos los judíos, la vida.

Y es importante que quede esto muy claro para que no aparezca ninguna voz que se arrogue de inequívoca mientras invoca errores porque todos los judíos defendemos la vida como bien divino y prioritario, no importa si somos sefaradíes o ashkenazis.

Dra Gabriela Fernández Rosman para Radio Jai.

Reproducción autorizada citando la fuente.