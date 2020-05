A 29 años de la Operación Salomón

Hoy hace 29 años comenzaba “la Operación Salomón”, una operación militar israelí encubierta para transportar a alrededor de 14.325 judíos de Etiopía a Israel en 34 vuelos sin escalas de la aviación israelí en 36 horas.

Las autoridades israelíes impusieron una severa censura mientras duró la operación. No se dio ninguna precisión sobre el millar de falashas que todavía permanecen en Etiopía. Inicialmente, fuentes oficiales en Jerusalén habían indicado que la totalidad de judíos etíopes habían sido evacuados. Los miles de evacuados, en su mayoría campesinos que nunca habían salido de su provincia de Gondar hasta el año pasado, embarcaron sus equipajes. Algunos de ellos iban con los pies descalzos. Hasta 1.000 falashas fueron introducidos por avión, en los impresionantes Boeing 747, a los que se habían retirado los asientos. Cuarenta aparatos, 25 Boeing y 15 Hércules, participaron el puente aéreo, el más importan te que se ha organizado jamás en un lapso de tiempo tan corto. El coste de la operación se evalúa en 127 míllones de dólares (casi 14.000 millones de pesetas), según declaró un porta voz de la Agencia Judía. “Además, Israel ha entregado una suma de 35 millones de dólares a las autoridades etíopes para facilitar la operación. Esta acción se ha llevado a cabo en coordinación con la Administración estadounidense”, según aseguró el coronel Raarian Ghissin, portavoz del ejército israelí.

Descendientes, según algunas versiones, de Menelik I, hijo del rey Salomon y de la reina Saba, la comunidad de judíos etíopes, también llamados flilashas (ex tranjeros en Ge’ez, la antigua lengua sagrada etíope), conta ba ya con 20.000 m embros en Israel antes del inicio de la Ope racion Salomon. Por otro lado, varios cente nares de residentes extranjeros (británicos, franceses, italianos y holandeses) también estaban siendo evacuados ayer por sus respectivos gobiernos, al tiem po que las fuerzas rebeldes in urementaban su presión militarsobre la capital etíope. Con la captura por parte de los guerrilleros del FPLE del puerto de Asab, en el mar Rojo, un día después de la captura de Asmara, el régimen se halla al borde del colapso, ya que la capital, Addls Abeba, quedará totalmente aislada al no poder recibir suministros.Miles de soldados deambulan por las calles y los accesos a Addls Abeba, con el arma a la espalda, en busca de comida ode techo. Es una muestra de] hundimiento del Ejército etíope, y del régimen que aún se mantiene tras la partida, el pasado martes, de] pres 1 dente Mengistu Hallé Marlam.

Cerca de Addis Abeba, el Ejército etíope, integrado por más de 400.000 hombres, se ha resignado a la derrota y al irresistible avance de los rebeldes del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope.

Desde la ruta de Ambo,frente situado a alrededor de 30 kilometros de la capital, los soldados regresan a AddIs Abeba, algunos con los fusiles de asalto a sus espaldas, otros con las manos vacías y vestidos con ropas militares o de paisano.

Los combates, por otro lado, están impidiendo la llegada de la ayuda internacional para los millones de etíopes amenazados de morl r de hambre, debido a la terrible sequía que asola los campos etíopes.